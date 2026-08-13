An ninh nghiêm ngặt trước kỳ thi lại tốt nghiệp ở Tuyên Quang

Từ 13h30, thí sinh đến trường làm thủ tục thi và học quy chế. Những em được người nhà đưa đến xuống xe từ cổng bảo vệ để đi vào trường. Nếu tự đi, các em được vào lán gửi bên trong.

Nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái, trò chuyện và hỏi thăm nhau. Khoảng 10 cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, giao thông phía ngoài cổng. Việc ra, vào khu vực thi được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ những người có thẻ do ban chỉ đạo thi cấp hoặc có nhiệm vụ mới được vào trong.

Tới khoảng 14h30, thí sinh ra về. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 323/326 em đến làm thủ tục, ba em vắng do có việc bận. Sáng mai các em vẫn có thể hoàn tất để tham dự kỳ thi.

Trước đó, Ban chỉ đạo kỳ thi họp tất cả giám thị, khoảng 20 cảnh sát cơ động, giao thông, trật tự và an ninh được huy động để làm nhiệm vụ. Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang, sử dụng chó nghiệp vụ để tuần tra, hỗ trợ đảm bảo an ninh kỳ thi.

Là người trực tiếp quản lý chó nghiệp vụ, Trung úy Ninh Văn Nam cho biết chú chó tên Kane, 5 tuổi. Sau 6 tháng huấn luyện tại Sóc Sơn, Hà Nội, Kane được đưa về hỗ trợ an ninh trong một số hoạt động. Kane sẽ vừa tuần tra, "vừa hỗ trợ tại điểm thi", song nhà chức trách không cho biết chi tiết.

Theo một số nhà cán bộ khảo thí, hiệu trưởng, việc cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ là "chưa từng thấy" tại các điểm thi mà họ tham gia làm nhiệm vụ nhiều năm qua.

Thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp ở trường chuyên Tuyên Quang, chiều 13/8. Ảnh: Thanh Hằng

Hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT hôm 11-12/6. Gian lận ở trường chuyên Tuyên Quang bị phát hiện khi 299/328 em ở đây đạt điểm 9 môn Toán trở lên - tỷ lệ cao nhất cả nước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có sự móc nối giữa phụ huynh, thí sinh, giáo viên. Song quá trình này gặp khó khăn do nhiều người liên quan. Do đó, Bộ quyết định tổ chức thi lại tất cả môn, loại nhóm này khỏi đợt xét tuyển đại học đầu tiên. Thí sinh vi phạm (nếu có) sẽ bị xử lý sau.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở, cho biết yêu cầu trường chuyên Tuyên Quang liên hệ từng học sinh và gia đình, phổ biến thông tin và khích lệ tinh thần. Các em được tổ chức ôn tập, ổn định tâm lý. Những em ở xa, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ ăn ở, đi lại.

Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia. Đội ngũ giám thị được chọn từ những người "tốt nhất trong những người tốt", theo ông Hùng. Nhóm này đến từ 4 trường, đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học trước, không tham gia kỳ thi lần đầu ở trường chuyên Tuyên Quang.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thành lập các đoàn kiểm tra, nhân sự đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng một số đơn vị khác.