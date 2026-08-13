Bất ngờ 'trượt' đại học vì không được cộng điểm IELTS

Hai hôm nay, Ngân, quê Hà Tĩnh, nhiều lần gọi điện đến trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, để "cầu cứu" vì trượt ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Ngân cho biết đăng ký phương thức xét học bạ, nếu có thêm 6.0 IELTS được cộng một điểm khuyến khích. Trước khi nhập nguyện vọng lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nữ sinh đã tải các minh chứng lên hệ thống của Đại học Huế.

Với 27,87 điểm học bạ ba môn Văn, Địa, Anh, chưa kèm ưu tiên khu vực, Ngân đinh ninh đạt 28,87 điểm xét tuyển. Ngoài ra, em đạt mức sàn về điểm thi tốt nghiệp với nhóm ngành Sư phạm của Bộ (từ 18/30 điểm kèm học bạ lớp 12 loại giỏi; hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5 trở lên).

Năm nay, điểm chuẩn ngành Sư phạm tiếng Anh là 28,26. Tuy nhiên, khi tra cứu, Ngân "tá hỏa" vì bị loại. Theo lời nữ sinh, một cán bộ tuyển sinh giải thích do em nộp chứng chỉ ngoại ngữ lên cả hệ thống của trường và của Bộ, nên được quy đổi chứ không được cộng điểm. Với 6.0 IELTS, Ngân được tính thành 9 điểm môn tiếng Anh.

Quy chế của Bộ nêu rõ thí sinh chỉ được chọn cộng điểm khuyến khích hoặc quy đổi.

"Em không cần quy đổi vì điểm học bạ Tiếng Anh trên 9. Khi đăng ký trên hệ thống của trường, em chọn cộng điểm", nữ sinh kể.

Khánh, quê Nghệ An, trượt ngành Sư phạm Anh ở nguyện vọng 5. Nữ sinh cho hay nhận được lý giải tương tự khi liên hệ trường. Trong khi đó, với IELTS 6.5, đáng lẽ Khánh được cộng 1,25 điểm. Cùng 27,4 điểm học bạ tổ hợp Văn, Anh, Lịch sử, em thừa điểm đỗ.

Khánh khẳng định đã đăng ký phương án cộng điểm và được duyệt.

"Nếu vì nộp chứng chỉ lên cả hệ thống của trường và Bộ mà không được cộng điểm thì rất vô lý", Khánh bức xúc. "Để đạt kết quả trên, em mất rất nhiều công sức, tiền bạc".

Thông tin trả về cho Khánh sau khi nộp minh chứng xét tuyển trên hệ thống của Đại học Huế. Ảnh chụp màn hình: Nhân vật cung cấp

Cả hai cho hay trong nhóm tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ, khoảng 170 thí sinh gặp cảnh ngộ này điền vào một danh sách do người của trường gửi.

GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, sáng 12/8 cho biết Hội đồng tuyển sinh đã nắm được thông tin và đang rà soát số lượng thí sinh bị trượt do không được cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ.

"Chúng tôi sẽ báo cáo Bộ, xin ý kiến về giải pháp hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh cao nhất có thể", ông nói.

Cũng theo Đại học Huế, những thí sinh nói trên đều đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ, chưa ghi nhận trường hợp tương tự từ các trường thành viên khác.

Từ năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hệ thống xét tuyển đại học chung để tất cả thí sinh nhập nguyện vọng. Ngoài ra, các trường có hệ thống riêng, nhận dữ liệu điểm, minh chứng của các em.

Bộ nhiều lần khẳng định thí sinh không cần chọn phương thức tuyển sinh, chỉ cần đăng ký đúng ngành, trường và mã xét tuyển. Các trường đại học sẽ tự động chọn phương thức có lợi nhất (đạt điểm cao nhất) cho các em để xét vào ngành hoặc chương trình đã đăng ký.

* Tên thí sinh được thay đổi