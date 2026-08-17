Ăn dưa hấu, đường huyết thay đổi thế nào?

Điều gì xảy ra với đường huyết khi bạn ăn dưa hấu?

Kiểm soát đường huyết đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Những thực phẩm chứa đường tự nhiên như trái cây thường khiến nhiều người băn khoăn khi xây dựng chế độ ăn kiểm soát đường huyết. Hầu hết mọi người đều biết trái cây cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết, nhưng cũng có thể từng nghe rằng nên hạn chế trái cây vì hàm lượng đường.

Dưa hấu là một ví dụ điển hình. Một miếng dưa hấu mọng nước chắc chắn mang lại cảm giác sảng khoái, nhưng vị ngọt của loại quả này có thể khiến bạn lo ngại về ảnh hưởng đến đường huyết.

Mặc dù dưa hấu thực sự làm tăng đường huyết, nhưng bạn không nhất thiết phải tránh loại quả này để duy trì đường huyết khỏe mạnh. Dưa hấu chứa đường tự nhiên, nhưng phần lớn thành phần là nước và hoàn toàn có thể được đưa vào một chế độ ăn cân bằng.

Các chuyên gia dinh dưỡng về bệnh tiểu đường đã chia sẻ cách dưa hấu tác động đến đường huyết cũng như những cách thưởng thức loại quả này phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết.

Dưa hấu chứa đường tự nhiên nhưng không làm đường huyết tăng vọt nếu ăn khẩu phần vừa phải và kết hợp thực phẩm giàu protein (ảnh EatingWell design)

Dưa hấu ảnh hưởng đến đường huyết như thế nào?

Dưa hấu làm tăng đường huyết

Dưa hấu chứa carbohydrate và đường tự nhiên nên chắc chắn sẽ làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết là vấn đề đáng lo ngại.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, một khẩu phần dưa hấu cắt hạt lựu khoảng 1 cốc chứa khoảng 15g carbohydrate, tương đương một khẩu phần carbohydrate và hoàn toàn có thể phù hợp với chế độ ăn trong ngày. Việc dưa hấu chứa carbohydrate không đồng nghĩa loại quả này gây hại cho đường huyết. Điều cần tránh là tình trạng đường huyết tăng quá cao và quá nhanh.

Dưa hấu có tải lượng đường huyết thấp

Dưa hấu có chỉ số đường huyết (GI) cao, nghĩa là loại quả này có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Tuy nhiên, chỉ số GI chưa phản ánh toàn bộ câu chuyện. Dưa hấu có tải lượng đường huyết (GL) thấp, chỉ số tính đến cả chỉ số đường huyết và lượng carbohydrate trong một khẩu phần. Nói cách khác, một khẩu phần dưa hấu thông thường khó khiến đường huyết tăng đáng kể, bởi chất xơ và hàm lượng nước giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, đồng thời tạo cảm giác no, từ đó có thể hỗ trợ đường huyết tăng từ từ hơn.

Lycopene có thể giúp kiểm soát đường huyết

Dưa hấu chứa khoảng 90% nước và cung cấp vitamin C cùng lycopene. Lycopene là một chất chống oxy hóa đặc biệt đáng chú ý khi nói đến đường huyết. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy lượng lycopene tiêu thụ cao hơn có liên quan đến mức đường huyết lúc đói thấp hơn.

Một nghiên cứu năm 2024 cũng cho thấy lycopene có thể là một chất đầy triển vọng trong hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng này có thể liên quan đến hoạt động chống viêm và chống oxy hóa của lycopene, giúp hạn chế tình trạng viêm mạn tính và kháng insulin.

Dưa hấu giúp bổ sung nước

Với tên gọi và đặc tính đặc trưng, dưa hấu là loại quả có khả năng cung cấp nước đáng kể. Khoảng 91% trọng lượng của dưa hấu là nước. Việc duy trì đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và kiểm soát đường huyết. Khi cơ thể thiếu nước, lượng dịch trong cơ thể giảm, khiến máu cô đặc hơn và có thể làm đường huyết tăng.

Ăn dưa hấu thế nào để kiểm soát đường huyết tốt hơn?

Ăn cùng protein

Nếu muốn ăn dưa hấu như một món ăn nhẹ, hãy kết hợp với thực phẩm giàu protein để hạn chế đường huyết tăng nhanh. Ví dụ, bạn có thể ăn dưa hấu cùng một cốc sữa chua kiểu Hy Lạp, một nắm các loại hạt hoặc phô mai cottage.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết nếu sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục, cách kết hợp này cũng giúp bạn tìm hiểu phản ứng của cơ thể khi ăn dưa hấu riêng lẻ so với khi ăn cùng các thực phẩm khác.

Ăn dưa hấu sau một bữa ăn cân bằng

Nghiên cứu cho thấy ăn carbohydrate vào cuối bữa có thể làm giảm đáng kể mức đường huyết sau ăn. Bạn có thể ăn dưa hấu ngay sau một bữa ăn cân bằng, giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Đây cũng là một món tráng miệng ngọt, mát và dễ ăn sau bữa chính.

Chú ý khẩu phần

Vào những ngày hè nóng bức, bạn rất dễ ăn nhiều dưa hấu mà không nhận ra. Tuy nhiên, khẩu phần càng lớn thì lượng carbohydrate và đường đưa vào cơ thể càng nhiều, từ đó có thể làm tăng đường huyết. Do đó nên chia dưa hấu thành một khẩu phần riêng trong bát hoặc đong lượng vừa đủ thay vì ăn trực tiếp từ một hộp lớn.