Công bố điểm chuẩn vào các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường CAND năm 2026 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2026 của các học viện, trường CAND

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Năm nay, Bộ Công an tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND. Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an. Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Công thức tính điểm xét tuyển vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ lệ 40% và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỉ lệ 60%.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Các thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian quy định được coi là từ chối cơ hội trúng tuyển.

Trên cơ sở số thí sinh xác nhận nhập học, cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo (nếu có) và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.