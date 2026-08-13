Thêm trường công bố điểm chuẩn ngành Y hơn 9 điểm/môn mới đỗ: Danh sách trúng tuyển toàn thí sinh "khủng"

Căn cứ kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và kết quả lọc ảo nguyện vọng xét tuyển của thí sinh; Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực và kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ Dân sự năm 2026.

Theo đó, ngành Y khoa lấy 27,43 điểm; ngành Dược học lấy 23,54 điểm.

Học viện Quân y thông báo thời gian nhập học từ 7h30 – 16h30 ngày 8/9.

Thí sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT trước 17h ngày 21/8. Thí sinh trúng tuyển phải chuẩn bị và nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại giấy báo trúng tuyển của Học viện Quân y.

Học viện Quân y lấy ngành Y khoa lấy 27,43 điểm; ngành Dược học lấy 23,54 điểm. Ảnh: NTCC

Trước đó, tối 9/8, Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực và xác nhận nhập học các phương thức xét tuyển năm 2026. Với ngành Y khoa, điểm chuẩn với thí sinh nữ miền Nam là 29,76, miền Bắc là 29,6. Với thí sinh nam miền Bắc, điểm chuẩn là 28,39 và miền Nam là 27,75.

Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng ngành Y khoa hệ quân sự năm 2026

Danh sách thí sinh trúng tuyển ưu tiên xét tuyển ngành y khoa hệ quân sự năm 2026

Danh sách thí sinh nam - miền Bắc trúng tuyển ngành Y khoa hệ quân sự năm 2026 phương thức đánh giá năng lực và điểm thi Trung học phổ thông

Danh sách có 69 thí sinh.

Danh sách thí sinh nữ - miền Nam trúng tuyển ngành y khoa hệ quân sự năm 2026 sử dụng kết quả đánh giá năng lực và điểm thi Trung học phổ thông

Danh sách có 04 thí sinh.

Danh sách thí sinh nam - miền Nam trúng tuyển ngành y khoa hệ quân sự năm 2026 sử dụng kết quả đánh giá năng lực và điểm thi Trung học phổ thông

Danh sách có 36 thí sinh.

Danh sách thí sinh nữ - miền Nam trúng tuyển ngành y khoa hệ quân sự năm 2026 sử dụng kết quả đánh giá năng lực và điểm thi Trung học phổ thông