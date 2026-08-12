Điểm chuẩn Báo chí giảm mạnh do sức hút của ngành học này thay đổi?

Điểm chuẩn Báo chí giảm 3-6 điểm

Năm 2026, điểm chuẩn nhóm ngành Báo chí có nhiều biến động, đặc biệt tại những cơ sở đào tạo báo chí lớn. Tuy nhiên, mức giảm không đồng đều giữa các trường và chuyên ngành.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhóm ngành Báo chí và Xuất bản xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT trên thang điểm 40, trong đó môn Ngữ văn nhân hệ số 2. Điểm chuẩn năm nay dao động từ 28,1 đến 32,83 điểm. Trong đó, Báo Truyền hình có điểm chuẩn cao nhất nhóm với 32,83 điểm, còn Ảnh báo chí thấp nhất với 28,1 điểm.

So với năm 2025, điểm chuẩn nhiều chuyên ngành Báo chí giảm đáng kể, phổ biến khoảng 3-6 điểm. Chẳng hạn, điểm chuẩn Ảnh báo chí giảm từ mức trên 35 điểm năm 2025 xuống 28,1 điểm năm nay; Báo mạng điện tử cũng giảm từ 35 điểm xuống khoảng 32 điểm.

So với năm 2025, điểm chuẩn nhiều chuyên ngành Báo chí giảm đáng kể, phổ biến khoảng 3-6 điểm

Ở nhóm xét theo thang điểm 30, điểm chuẩn của Học viện dao động từ 22,76 đến 27,23 điểm. Đáng chú ý, Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng cùng lấy 27,23 điểm, thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện.

Như vậy, ngay tại cơ sở đào tạo chuyên sâu về báo chí - truyền thông, điểm chuẩn có sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Trong khi nhiều chuyên ngành Báo chí giảm điểm, các ngành gắn với truyền thông vẫn duy trì mức điểm đầu vào cao.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Báo chí năm 2026 lấy 22 điểm ở tất cả các tổ hợp và phương thức xét tuyển. Mức điểm này thấp hơn đáng kể so với năm 2025. Năm ngoái, ngành Báo chí của trường lấy 28,20 điểm với tổ hợp C00, trong khi D01 lấy 24,70 điểm; các tổ hợp D14, D15, D66, C03, C04 đều trên 25 điểm. Nếu lấy C00 năm 2025 làm mốc tham chiếu, điểm chuẩn ngành Báo chí năm nay giảm 6,2 điểm.

Tuy nhiên, mức giảm này cần được đặt trong bối cảnh chung của phương án tuyển sinh năm 2026. Theo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, về cơ bản, điểm chuẩn các ngành, chương trình đào tạo năm nay đều có xu hướng giảm so với năm trước.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết mức điểm chuẩn năm nay nằm trong dự báo của nhà trường, khoảng 22-26 điểm. Theo ông Sơn, một trong những yếu tố tác động đến mặt bằng điểm chuẩn là việc trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển. Năm nay, trường không sử dụng tổ hợp C00 ở 14/29 ngành đào tạo. Đồng thời, nhà trường xây dựng độ chênh 1,5 điểm giữa tổ hợp C00 với các tổ hợp A và D trong chiến lược tuyển sinh.

Vì vậy, mức giảm của ngành Báo chí khi so sánh điểm C00 năm 2025 với mặt bằng điểm năm 2026 cần được nhìn trong tổng thể những thay đổi về tổ hợp và phương thức xét tuyển, thay vì chỉ xem đây là sự thay đổi về sức hút của ngành.

Đáng chú ý, trong khi ngành Báo chí lấy 22 điểm, Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn 25,5 điểm, cao hơn ngành Báo chí 3,5 điểm và là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường năm nay. Sự chênh lệch này cho thấy điểm chuẩn ngành Báo chí giảm mạnh tại một trường không đồng nghĩa toàn bộ nhóm ngành truyền thông cùng giảm sức hút.

Báo chí giảm điểm, truyền thông vẫn giữ sức hút

Điểm chuẩn giảm mạnh tại một số ngành Báo chí năm nay không đồng nghĩa sức hút của lĩnh vực này giảm tương ứng. Mức điểm chuẩn chịu tác động của nhiều yếu tố, từ chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng đến phương thức, tổ hợp xét tuyển và cách quy đổi điểm giữa các phương thức.

Một số chuyên gia lĩnh vực đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có tính phân hóa rõ, trong khi các trường phải thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển. Đây là một trong những nguyên nhân khiến điểm chuẩn năm nay có nhiều biến động.

Bên cạnh đó, việc các trường điều chỉnh phương thức, tổ hợp xét tuyển cũng tác động đến mặt bằng điểm chuẩn. Các cơ sở đào tạo có xu hướng lựa chọn phương án tuyển sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo, thay vì chỉ nhìn vào mức điểm chuẩn để đánh giá sức hút của một ngành.

Thị trường việc làm và những thay đổi trong môi trường hoạt động báo chí cũng là yếu tố cần tính đến. Quá trình tinh giản bộ máy, sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí cùng sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo có thể tác động nhất định đến tâm lý lựa chọn ngành học của thí sinh.

Tuy nhiên, những thay đổi này không đồng nghĩa ngành Báo chí mất sức hút. Sự thay đổi của môi trường truyền thông cũng đặt ra yêu cầu các cơ sở đào tạo phải cập nhật chương trình, tăng cường kỹ năng công nghệ và khả năng sản xuất nội dung trên nhiều nền tảng.

Thực tế tuyển sinh năm 2026 cho thấy, bên cạnh Báo chí, thí sinh có thêm nhiều lựa chọn trong lĩnh vực truyền thông. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong khi điểm chuẩn nhiều chuyên ngành Báo chí giảm, Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng cùng lấy 27,23 điểm, thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Truyền thông đa phương tiện lấy 25,5 điểm, cao hơn ngành Báo chí 3,5 điểm.

Những con số này cho thấy các ngành đào tạo truyền thông vẫn có sức hút nhất định trong mùa tuyển sinh năm nay. Bên cạnh Báo chí, thí sinh có thêm nhiều lựa chọn như Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông số...với những định hướng nghề nghiệp khác nhau.

Sự phát triển của truyền thông số cũng làm thay đổi yêu cầu đối với nguồn nhân lực. Người làm báo hiện không chỉ viết và biên tập tin, bài mà còn có thể tham gia sản xuất video, podcast, ảnh, đồ họa, nội dung mạng xã hội, khai thác dữ liệu và sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, các ngành đào tạo truyền thông ngày càng có sự giao thoa với hoạt động báo chí, sản xuất nội dung và truyền thông số. Điều này mở thêm những hướng nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, từ sự chênh lệch điểm chuẩn giữa các ngành chưa thể khẳng định thí sinh đang chuyển dịch từ Báo chí sang Truyền thông đa phương tiện hay Quan hệ công chúng. Điểm chuẩn còn phụ thuộc vào chỉ tiêu, số lượng đăng ký, phương thức xét tuyển và cách quy đổi điểm của từng trường.

Để đánh giá rõ hơn sức hút của ngành Báo chí, cần thêm dữ liệu về số lượng nguyện vọng, tỷ lệ nhập học, quy mô đào tạo, kết quả việc làm và xu hướng lựa chọn ngành của thí sinh qua nhiều năm. Vì vậy, điểm chuẩn Báo chí năm 2026 giảm mạnh là một tín hiệu đáng chú ý. Tuy nhiên, điều có thể thấy qua mùa tuyển sinh năm nay là thí sinh có thêm nhiều lựa chọn khi bước vào lĩnh vực báo chí - truyền thông.