Đề Văn thi lại tốt nghiệp tại trường chuyên Tuyên Quang

Buổi thi sáng kết thúc lúc 9h35, phụ huynh vây kín cổng trường chờ con. Trời mưa, các thí sinh đều vội vã ra về, nhiều em trả lời "không biết" khi được hỏi đánh giá về đề thi. Hai em khác nhận xét đề tương tự lần một, không quá khó.

Đề Văn gồm hai phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Trong đó, phần Đọc hiểu sử dụng ngữ liệu bài viết "Những 'mặt trận vô hình' của an ninh văn hóa" trên báo Công an nhân dân. Thí sinh cần xác định luận đề của văn bản, chỉ ra những "đặc trưng của an ninh phi truyền thống", nêu quan điểm của tác giả được thể hiện trong văn bản...

Phần Nghị luận văn học yêu cầu thí sinh viết khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin dưới góc nhìn người trẻ. Đề đưa câu dẫn về việc đưa tin xấu độc, tin chưa kiểm chứng và phát tán các video giả mạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội.

Ngoài ra, các em viết 600 chữ phân tích bài thơ "Cánh đồng tuổi thơ" của tác giả Trịnh Thanh Sơn.

Đề Văn thi lại tốt nghiệp ở trường chuyên Tuyên Quang như sau:

Buổi chiều, các em thi môn Toán trong 90 phút, rồi thi hai môn tự chọn vào sáng mai. Thí sinh sẽ dùng kết quả này để xét tốt nghiệp và đại học (nếu có nhu cầu). Các trường cho biết căn cứ nguyện vọng mà các em đã nhập trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng điểm chuẩn đã công bố để xét bổ sung với nhóm thí sinh ở chuyên Tuyên Quang.

Đợt thi tốt nghiệp THPT đầu tiên diễn ra hồi giữa tháng 6. Đề Văn phần Đọc hiểu sử dụng ngữ liệu trích từ tác phẩm "Code và cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới", rồi hỏi học sinh về quan hệ giữa luận đề và luận điểm, nên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ... Câu nghị luận văn học được đánh giá "khó nhằn" vì hỏi "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?".

Sau khi Bộ công bố điểm, gian lận ở trường chuyên Tuyên Quang bị phát hiện khi 299/328 em ở đây đạt điểm 9 môn Toán trở lên. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có sự móc nối giữa phụ huynh, thí sinh, giáo viên; khởi tố 33 người. Một cô giáo dạy Văn khai có "định hướng làm bài cho học sinh", song "chưa chắc các thí sinh đã cần câu trả lời đó".

Lần đầu tiên, Bộ tổ chức thi lại tốt nghiệp do chưa có kết luận đầy đủ được mức độ gian lận. Kỳ thi lại có 326 em tham gia, diễn ra ngày 14-15/8. So với đợt thi đầu, hai thí sinh tự do "không có nhu cầu thi lại".

Thí sinh chuyên Tuyên Quang xem số báo danh, phòng thi, chiều 13/8. Ảnh: Thanh Hằng