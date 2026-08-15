Thí sinh Tuyên Quang hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2

Trong sáng nay, thí sinh thi 2 môn tự chọn trong số 9 môn gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thời gian thi của môn thi 1 từ 7h35 đến 8h25; môn thi 2 từ 8h40 - 9h30.

Bước ra từ điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, một thí sinh cho biết đề thi lần này khó hơn lần 1. Tương tự, một thí sinh khác dự thi môn Vật lý cho biết đề thi khó hơn so với đợt ngày 12/6, nhất là ở dạng câu hỏi trả lời ngắn.

Trong khi đó, một nam sinh thi môn Tiếng Anh và Lịch sử nhận xét, tất cả đề thi đợt 2 đều khó hơn lần thi trước. Tuy nhiên em không quá lo lắng vì thi tốt nghiệp THPT chỉ là điều kiện. Trước đó em đã đăng ký nguyện vọng vào một trường kinh tế ở Hà Nội.

Đón con tại điểm thi, một phụ huynh Tuyên Quang cho biết, con chị đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và học bạ để xét tuyển ĐH bằng các phương thức khác. Với con, Kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ là điều kiện. Tuy nhiên, sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ngày 11 và 12/6 đã làm ảnh hưởng tới toàn bộ thí sinh.

Chị mong muốn kỳ thi lần này sẽ trả lại công bằng cho con và những thí sinh trung thực để các con được xét tuyển ĐH. "Không phải cháu nào cũng sai phạm, ai vi phạm thì người đó phải chịu trách nhiệm", phụ huynh nói.

Thí sinh hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 được tổ chức lại do những sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra ngày 11 và 12/6 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Toàn bộ bài thi của 328 thí sinh bị hủy. Nhóm thí sinh tại điểm thi này cũng bị loại khỏi đợt xét tuyển đại học đầu tiên.

Các trường ĐH cho biết, không dành riêng chỉ tiêu để chờ nhóm thí tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Sau khi có kết quả thi lại, nếu đạt mức điểm chuẩn, thí sinh mới được công nhận trúng tuyển và các trường sẽ tuyển thêm. Trường hợp sau này có kết quả xác minh, đối với các thí sinh liên quan, nếu cơ quan điều tra phát hiện sai phạm thì vẫn tiến hành xử lý theo quy định.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp lại, an ninh được siết chặt, giám thị bốc thăm trước mỗi buổi thi. Ở vòng ngoài, lực lượng công an được bố trí để đảm bảo an ninh và phân luồng giao thông.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã bố trí 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Sở GD-ĐT Tuyên Quang huy động hơn 175 lượt người tham gia công tác làm thi.

Theo thông tin nhanh từ Bộ GD-ĐT, sáng nay, 326 thí sinh đã đăng ký đều đến dự thi. Kỳ thi lại tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ sáng 19/8./.