Nữ hoàng gia vị là thuốc quý giúp tiêu hóa tốt, lại bổ tim

Kích thích tiêu hóa, giảm chướng bụng

Tác dụng nổi bật nhất của thảo quả là khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nhờ tính ấm và dồi dào tinh dầu, thảo quả giúp kích thích dạ dày tiết dịch vị, thúc đẩy quá trình co bóp và phá vỡ thức ăn nhanh chóng. Dùng thảo quả làm gia vị hoặc uống trà thảo quả giúp xoa dịu niêm mạc dạ dày, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu và buồn nôn.

Hỗ trợ hệ hô hấp, giảm ho và làm loãng đờm

Hợp chất 1,8-Cineole dồi dào trong tinh dầu thảo quả có đặc tính sát trùng đường hô hấp cực mạnh. Thảo quả giúp làm loãng dịch nhầy, thông thoáng phế quản và xoa dịu các cơn ho khan, ho có đờm. Việc hít hơi tinh dầu hoặc uống trà thảo quả hỗ trợ cải thiện hiệu quả các triệu chứng cảm cúm, nghẹt mũi, viêm họng và hen suyễn.

Thảo quả giúp kích thích dạ dày tiết dịch vị. (Ảnh: VTC News)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Thảo quả chứa hàm lượng Kali phong phú, chất khoáng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng natri, giãn mạch máu và duy trì nhịp tim ổn định. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong thảo quả hỗ trợ ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol xấu (LDL), giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Kháng khuẩn, kháng viêm và tăng cường miễn dịch

Nhờ chứa hàm lượng flavonoid và hợp chất phenolic cao, thảo quả có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn và nấm gây hại. Bổ sung thảo quả vào chế độ ăn giúp củng cố lá chắn miễn dịch tự nhiên của cơ thể, hỗ trợ giảm tình trạng sưng viêm xương khớp và ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các nghiên cứu cho thấy thảo quả có một số đặc tính có thể hỗ trợ hệ miễn dịch. Với hàm lượng chất chống oxy hóa của nó có thể giúp chống lại stress oxy hóa, từ đó tác động tích cực đến chức năng miễn dịch tổng thể.

Hơn nữa, đặc tính chống viêm của thảo quả có thể có lợi cho việc điều hòa miễn dịch, vì tình trạng viêm không được giải quyết có thể dẫn đến các bệnh mãn tính.

Giảm căng thẳng, làm ấm cơ thể và giải mỏi

Theo Đông y, thảo quả có vị cay, tính ấm, đi vào kinh tỳ và vị, giúp trục hàn (đuổi lạnh) vô cùng hiệu quả. Vào những ngày thời tiết lạnh giá, uống nước thảo quả hoặc thưởng thức các món ăn nấu cùng thảo quả giúp làm ấm bụng, xua tan cảm giác ớn lạnh, giảm co thắt cơ bắp và xua tan mệt mỏi sau ngày dài làm việc.