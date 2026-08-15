Thí sinh Tuyên Quang thi xong, vẫn lo chuyện xét tuyển đại học

Thi xong vẫn lo điểm số, nguyện vọng đại học

Sáng 15/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hoàn thành hai môn tự chọn, khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút; buổi chiều được bố trí làm thời gian dự phòng.

Sau khi rời phòng thi, nhiều thí sinh cho biết cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kỳ thi, song vẫn không tránh khỏi tâm lý lo lắng về kết quả, nhất là khi điểm thi lại liên quan đến việc xét tuyển đại học.

Một số thí sinh cho biết việc lựa chọn môn tự chọn phù hợp với năng lực giúp giảm áp lực. Một thí sinh chia sẻ, ngoài những môn đã thi, các môn tự chọn nếu được lựa chọn đúng sở trường thì việc làm bài sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhìn chung, thí sinh này cho rằng các môn thi trong sáng 15/8 không quá căng thẳng.

Sau bài thi tự chọn sáng 15/8, một số thí sinh cho biết lựa chọn môn thi phù hợp với năng lực giúp giảm áp lực

Một phụ huynh cho biết, con được tuyển thẳng vào một trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nên không quá áp lực về điểm thi. "Tôi nghĩ nếu ngay từ đầu tổ chức kỳ thi thật nghiêm túc, đúng quy định thì học sinh sẽ đỡ vất vả hơn”, phụ huynh chia sẻ.

Một thí sinh khác cho biết em học Toán nhưng không sử dụng điểm môn này để xét tuyển đại học nên không chịu nhiều áp lực về điểm số. Về đề Ngữ văn, thí sinh cho rằng đề hơi dài nhưng khá hay.

Đa số phụ huynh bày tỏ mong muốn kỳ thi lần này được tổ chức nghiêm túc, đề thi thực chất, có độ khó phù hợp. “Các con thi lại vừa vất vả, vừa áp lực, nên chỉ mong mọi thứ công bằng và đúng quy định”, một phụ huynh nói.

Đây cũng là tâm lý của nhiều gia đình sau khi con phải trải qua kỳ thi lần 2. Các em không chỉ mong đạt kết quả tốt mà còn chờ phương án xét tuyển rõ ràng để không bị ảnh hưởng đến những nguyện vọng đại học đã đăng ký.

Đề thi được đánh giá tương đương lần đầu

Về đề thi, theo chia sẻ nhanh của một số thí sinh, đề Tiếng Anh không khó hơn lần đầu, tuy nhiên phần Đọc hiểu có một số câu hơi khó hiểu.

Với các môn Địa lý, Vật lý và Hóa học, thí sinh đánh giá đề có độ khó bình thường, tương đương lần thi đầu tiên. Trong khi đó, một số thí sinh nhận xét môn Sinh học khá khó. Một thí sinh cho biết tự tin đạt khoảng 9,5 điểm môn Hóa học và 8 điểm môn Sinh học.

Với Tiếng Anh, cô Trần Thị Hà, Tổ trưởng chuyên môn Ngoại ngữ, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), đánh giá đề bám sát Chương trình GDPT 2018, chuyển trọng tâm từ kiểm tra ngữ pháp rời rạc sang đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ, đọc hiểu và xử lý thông tin. Đề có tính phân hóa cao, độ khó chủ yếu đến từ ngữ liệu, mật độ thông tin và yêu cầu xử lý logic. Các câu đọc hiểu, từ vựng, thành ngữ, cụm từ cố định đòi hỏi học sinh có khả năng phân tích, tổng hợp và hiểu các lớp nghĩa.

Cô Trần Thị Hà, Tổ trưởng chuyên môn Ngoại ngữ, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), đánh giá đề bám sát Chương trình GDPT 2018

So với đề thi tháng 6/2026, cô Hà cho rằng đề lần này tương đồng về cấu trúc, phạm vi kiến thức, mức độ và khả năng phân hóa; khác biệt chủ yếu nằm ở chủ đề bài đọc, vốn tương đối quen thuộc với học sinh.

Với môn Vật lý, cô Hoàng Thị Lan Hương, giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), đánh giá phạm vi kiến thức được phân bố tương đối đồng đều, tập trung vào những nội dung trọng tâm của chương trình lớp 12, phù hợp với Chương trình GDPT 2018 và định hướng đánh giá năng lực.

Theo cô Hương, đề không đặt nặng yêu cầu tính toán phức tạp mà chú trọng khả năng tư duy về các hiện tượng vật lý. Một số câu hỏi gắn với thực tiễn, yêu cầu vận dụng kiến thức, đồng thời có nội dung về thí nghiệm, thực hành. Đây là những yếu tố giúp đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vật lý, thay vì chỉ tập trung vào kỹ năng tính toán.

Về khả năng phân hóa, cô Hương cho rằng đề phân hóa khá tốt giữa các nhóm học sinh. Học sinh có năng lực trung bình có thể đạt khoảng 5-6 điểm, học sinh khá khoảng 7-8 điểm, học sinh giỏi có thể đạt 8,5-9 điểm. Để đạt trên 9 điểm, thí sinh cần có năng lực tốt và đáp ứng các yêu cầu kiến thức ở mức độ cao.

So với đề thi tốt nghiệp THPT tháng 6/2026, cô Hương đánh giá nội dung kiến thức và độ khó của hai đề tương đương nhau, đồng thời đề lần 2 vẫn bảo đảm khả năng phân hóa từ học sinh trung bình, khá, giỏi đến nhóm có năng lực cao.

Trước đó, ngày thi đầu tiên, với môn Toán, một số thí sinh cho rằng đề lần 2 khó hơn, nhất là phần Đúng - Sai và trả lời ngắn. Theo các em, những câu hỏi này đòi hỏi nhiều thời gian suy luận, tính toán.

Với Ngữ văn, một số thí sinh có cảm nhận khác nhau về độ khó. Có em cho rằng đề lần 2 dễ hơn, nhưng cũng có thí sinh nhận xét một số câu Đọc hiểu và yêu cầu phân tích bài thơ khó hơn lần 1.

Thầy Đinh Cao Thượng, giáo viên Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình), nhận định đề Toán bám sát Chương trình GDPT 2018, có cấu trúc và mức độ khó - dễ tương đồng với đề lần 1. Khoảng 30% câu hỏi yêu cầu học sinh có tư duy linh hoạt, khả năng mô hình hóa toán học và kỹ năng giải quyết vấn đề. Theo thầy, để đạt điểm tối đa ở đề thi lần này không dễ.

Nguyện vọng được bảo lưu, chờ xét tuyển riêng

Kỳ thi lần 2 được tổ chức sau khi Bộ GD&ĐT quyết định hủy toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại toàn bộ các môn theo quy định.

Trong số 328 thí sinh thuộc diện thi lại, 326 em xác nhận tham dự kỳ thi lần 2. Vì vậy, khi đề cập đến buổi thi thực tế ngày 15/8, cần sử dụng con số 326.

Việc hủy kết quả lần 1 khiến các thí sinh không thể sử dụng kết quả này làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Hồ sơ và nguyện vọng đăng ký xét tuyển của các thí sinh được bảo lưu, nhưng việc xét tuyển được thực hiện theo phương án riêng sau khi có kết quả thi lại.

Như vậy, vấn đề các thí sinh và phụ huynh quan tâm lúc này không phải là có được đăng ký nguyện vọng hay không, mà là kết quả thi lại sẽ được sử dụng như thế nào trong phương án xét tuyển riêng.

Sau khi có kết quả thi lại, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức xét tuyển cho nhóm thí sinh này trên cơ sở kết quả thi hợp lệ và các nguyện vọng đã đăng ký, bảo đảm quyền lợi của các em nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khác trong đợt xét tuyển chung.

Sau nhiều tuần chịu áp lực vì phải thi lại, điều các thí sinh và phụ huynh chờ đợi lúc này không chỉ là điểm số, mà còn là một phương án xét tuyển rõ ràng, công bằng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của những học sinh không liên quan đến sai phạm.

Kỳ thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã kết thúc. Kết quả dự kiến được công bố ngày 19/8, sau đó phương án xét tuyển riêng sẽ là vấn đề được thí sinh, phụ huynh và các trường đại học tiếp tục quan tâm.