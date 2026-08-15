Đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp lần 2 ở chuyên Tuyên Quang

Đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT lần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 15/8 như sau:

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6. Gian lận tại trường chuyên Tuyên Quang bị phát hiện khi 299/328 học sinh đạt trên 9 điểm Toán.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh, thí sinh và giáo viên. Do nhiều người liên quan, chưa cụ thể hóa được sai phạm, trong khi sự việc kéo dài sẽ ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Bộ tổ chức thi lại tốt nghiệp trong hai ngày 14-15/8.

Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia. Đội ngũ giám thị đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không tham gia kỳ thi trước ở trường này. Bộ cũng cử các đoàn để kiểm tra, giám sát.

Kết thúc kỳ thi sáng nay, Bộ đánh giá kỳ thi lại tại trường chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 326 em đăng ký có mặt đầy đủ.

Điểm thi được công bố ngày 19/8. Thí sinh có thể dùng kết quả này để xét tốt nghiệp và đại học. Các trường cho biết căn cứ nguyện vọng mà thí sinh đã nhập trên hệ thống của Bộ, cùng điểm chuẩn đã công bố để xét bổ sung.

Học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT 2026, chiều 13/8. Ảnh: Thanh Hằng