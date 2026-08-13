Hôm nay, 328 thí sinh Tuyên Quang làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT

328 thí sinh thi lại tại chính điểm thi cũ

Theo lịch tổ chức kỳ thi lại, 8h sáng 13/8, cán bộ làm công tác coi thi sẽ họp tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để triển khai các nhiệm vụ trước kỳ thi. Đến 14h cùng ngày, 328 thí sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi, kiểm tra, đính chính thông tin nếu có và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Kỳ thi lại được tổ chức tại chính Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi các thí sinh đã dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trước đó.

328 thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh

Theo phương án tổ chức, 328 thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức. Trong ngày làm thủ tục, thí sinh sẽ kiểm tra các thông tin liên quan đến danh sách, số báo danh, phòng thi trước khi bước vào các bài thi chính thức.

Trước đó, kết quả môn Toán của 328 thí sinh tại điểm thi này xuất hiện dấu hiệu bất thường. Có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, điểm trung bình môn Toán của điểm thi là 9,58.

Sau quá trình xác minh, Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại đối với nhóm thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Sai phạm được xác định liên quan đến công tác coi thi và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, 328 thí sinh sẽ thi lại các môn đã dự thi tại điểm thi này. Kết quả của lần thi trước không được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng.

Nhân sự, phòng thi được chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt

Ngày 6/8, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; đồng thời ban hành Quyết định số 1993/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức kỳ thi.

Theo phương án, những người từng tham gia làm nhiệm vụ tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi ngày 11 và 12/6 không được bố trí tham gia kỳ thi lại. Người có người thân dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi cũ cũng không được tham gia.

Lịch thi cụ thể của kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026

Đáng chú ý, giám thị được bốc thăm trước mỗi buổi thi. Vị trí giám sát, coi thi và cách đánh số báo danh tại các phòng thi cũng được bốc thăm. Một giám thị không coi thi quá một lần tại cùng một phòng trong kỳ thi.

Trước mỗi buổi thi, các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân của người làm nhiệm vụ, nếu có, phải được lưu giữ tại phòng trực của điểm thi, khóa và niêm phong cho đến khi kết thúc buổi thi.

Giám thị không được rời phòng thi trong thời gian thí sinh làm bài, trừ trường hợp bất khả kháng và được trưởng điểm thi đồng ý. Giám thị có trách nhiệm bảo quản đề thi từ khi tiếp nhận đến hết thời gian thi và lập biên bản khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế. Công tác giám sát phòng thi cũng được siết chặt. Mỗi giám sát phòng thi chỉ giám sát tối đa 3 phòng liền nhau trong cùng một tầng, cùng một tòa nhà.

Những yêu cầu này được đặt ra nhằm tăng tính độc lập, khách quan trong tổ chức coi thi, đặc biệt tại một điểm thi từng xảy ra sai phạm.

Kiểm soát nhiều lớp, siết gian lận công nghệ cao

Điểm đáng chú ý trong kỳ thi lại lần này là Bộ GD-ĐT sẽ giám sát cả ba khâu: chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi. Các đoàn kiểm tra độc lập gồm cán bộ Bộ GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương được bố trí để theo dõi quá trình tổ chức kỳ thi, kịp thời chấn chỉnh nếu phát sinh vấn đề.

Tỉnh Tuyên Quang đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống camera, điện dự phòng và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Các khâu liên quan đến đề thi, bài thi được yêu cầu thực hiện đúng Quy chế, từ tiếp nhận, bảo quản, phát đề đến thu, kiểm đếm, niêm phong và bàn giao bài thi.

Công an tỉnh Tuyên Quang được giao xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an ninh thông tin trong suốt kỳ thi. Lực lượng công an sẽ bảo vệ khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, điểm thi, khu vực làm phách và chấm thi; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Việc tăng cường kiểm soát công nghệ được đặt ra trong bối cảnh đây là một trong những nguy cơ mới đối với công tác tổ chức các kỳ thi. Vì vậy, kiểm soát không chỉ được thực hiện trong phòng thi mà còn được triển khai ở các khâu liên quan đến đề thi, bài thi, thông tin và an ninh điểm thi.

Với 328 thí sinh, kỳ thi lại có quy mô nhỏ hơn nhiều so với kỳ thi tốt nghiệp THPT trên toàn tỉnh, nhưng yêu cầu về tính chặt chẽ được đặt ở mức cao hơn do kỳ thi diễn ra sau sai phạm tại chính điểm thi này.

Theo phương án, các môn thi có số lượng thí sinh khác nhau. Có 328 thí sinh thi Toán, 326 thí sinh thi Ngữ văn, 207 thí sinh thi Ngoại ngữ, 140 thí sinh thi Vật lý, 113 thí sinh thi Hóa học, 113 thí sinh thi Lịch sử, 38 thí sinh thi Sinh học, 37 thí sinh thi Địa lý và 4 thí sinh thi Tin học. Trong số 207 thí sinh thi Ngoại ngữ, có 198 em thi tiếng Anh, 7 em thi tiếng Trung Quốc, 1 em thi tiếng Nhật và 1 em thi tiếng Hàn.

Sau ngày làm thủ tục 13/8, 328 thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lại trong hai ngày 14 và 15/8. Kết quả dự kiến được công bố ngày 19/8.

Việc tổ chức kỳ thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh, đồng thời tạo ra một kết quả mới có đủ căn cứ để sử dụng trong xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh. Các nguyện vọng tuyển sinh của thí sinh được bảo lưu và việc xét tuyển sẽ được thực hiện sau khi có kết quả thi lại.