Vì sao 2 thí sinh ở Tuyên Quang không đến thi lại tốt nghiệp?

Thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với 328 thí sinh từng dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cho biết có 2 thí sinh xác nhận không có nhu cầu tham gia kỳ thi lại.

Theo rà soát, trong tổng số 328 thí sinh được chuẩn bị dữ liệu để tham dự kỳ thi lại có 322 học sinh lớp 12 của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 thí sinh tự do. Trong số 6 thí sinh tự do, 4 em xác nhận tiếp tục tham gia, 2 em cho biết không có nhu cầu thi lại.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Về trường hợp này, ông Hùng lý giải: “Những thí sinh tự do mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước thì các em có thể đăng ký, có thể đến thi và có thể không đến thi. Và nếu không đến thi thì sẽ được coi là diện thí sinh vắng thi theo Quy chế thi”.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, việc thí sinh tự do có tham dự kỳ thi lại hay không phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng kết quả thi. Thí sinh có thể sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển vào ngành, trường mà mình có nguyện vọng; việc tham dự kỳ thi hay không thuộc quyền lựa chọn của thí sinh.

Dù 2 thí sinh xác nhận không tham gia, Hội đồng thi vẫn chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cho cả 328 thí sinh. Trường hợp các em thay đổi quyết định và có nhu cầu tham dự, vẫn được tạo điều kiện tham gia kỳ thi theo quy định.