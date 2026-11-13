Thông tư mới của Bộ GDĐT: Giảm phương thức tuyển sinh theo lộ trình, không sử dụng điểm cộng từ năm 2028

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/11/2026; riêng Điều 1 đến Điều 9 sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Các nội dung có lộ trình riêng thực hiện theo năm tuyển sinh tương ứng.

Giảm phương thức tuyển sinh theo lộ trình, không sử dụng điểm cộng từ năm 2028

Thông tư quy định cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Thí sinh tham gia tư vấn tuyển sinh năm 2026. Ảnh: Tào Nga

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Về điểm cộng, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30 và phải giải trình việc sử dụng. Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Thông tư bổ sung đối tượng dự tuyển là người tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với trung học nghề của Việt Nam, có cùng nhóm ngành dự tuyển. Yêu cầu đầu vào được quy định theo từng nhóm chương trình, đồng thời phải đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo nếu có và ngưỡng đầu vào tương ứng.

Giảm giấy tờ cho thí sinh, gắn trách nhiệm giải trình với năng lực tuyển sinh

Cơ sở đào tạo phải công bố và thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh, bao gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm, tiêu chí phụ nếu có; chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lí nhà nước và xã hội.

Thông tư yêu cầu khai thác dữ liệu tuyển sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm tối đa hồ sơ và thủ tục từ đăng kí xét tuyển đến nhập học. Cơ sở đào tạo không yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên Hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định.

Cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kì hình thức nào đối với thí sinh đăng kí và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung.

Trong xác định số lượng tuyển sinh, cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình. Giảng viên tham gia xác định số lượng tuyển sinh phải thực hiện đủ nghĩa vụ, định mức giờ giảng và có minh chứng thu nhập qua cơ sở dữ liệu.

Số lượng tuyển sinh thạc sĩ không vượt quá năng lực đào tạo theo nhóm ngành; riêng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe, yêu cầu này được xác định theo từng ngành.

Điều chỉnh đào tạo sau đại học, bảo đảm điều kiện áp dụng và chuyển tiếp

Đào tạo thạc sĩ được tổ chức theo hình thức chính quy và thường xuyên. Người học nhận học bổng Chính phủ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP phải học chính quy, tập trung toàn thời gian học tập, nghiên cứu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo, tham gia hoạt động chuyên môn và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học tập.