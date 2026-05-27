Chân dung nam sinh trường THPT Ninh Giang đạt thủ khoa Kỳ thi đánh giá tư duy

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, thầy Hà Huy Du – Phó hiệu trưởng Trường THPT Ninh Giang (TP Hải Phòng) cho biết: "Sáng nay 26/5, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy đợt 3 năm 2026. Thủ khoa của đợt thi này hiện là học sinh của trường chúng tôi, với số điểm 93.76/100".

Theo đó, thủ khoa Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 3 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội là em Nguyễn Công Huy (SN 2008, trú tại thôn Đại Đồng, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên), hiện đang học lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang.

Chân dung nam sinh Nguyễn Công Huy - học sinh lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang (TP Hải Phòng), thủ khoa tại Kỳ thi đánh giá tư duy đợt 3 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội, với số điểm 93.76/100. Ảnh: NTCC.

Cô Lưu Hải Vĩnh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A cho biết: "Sáng nay, khi đang dạy trên lớp, nhận được tin em Huy đạt thủ khoa kỳ thi nên cô trò và lớp vui mừng hạnh phúc. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực học tập vươn lên của em".

Theo nữ giáo viên chủ nhiệm, trong suốt 3 năm học tại trường THPT Ninh Giang, em Nguyễn Công Huy được đánh giá là học sinh ngoan, lễ phép, chăm chỉ nỗ lực vươn lên trong học tập, luôn giúp đỡ bạn bè. Bên cạnh đó, nam sinh luôn thực hiện nghiêm túc nội quy trường học.

"Điều đặc biệt ở Huy, em luôn khiêm tốn và học tốt ở tất cả các môn. Tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Huy đạt điểm 10 môn Toán và là thành viên đội tuyển Toán của trường thi học sinh giỏi cấp thành phố", cô Vĩnh cho biết.

Em Nguyễn Công Huy (thứ 3 từ trái qua phải) cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 12A và các bạn. Ảnh: NTCC.

Trong 3 năm học tại trường THPT Ninh Giang, em Huy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm lớp 10 (năm học 2023-2024), Huy đạt giải Nhì môn Toán. Còn năm lớp 12, Huy tiếp tục đạt giải Nhì môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi TP Hải Phòng (năm học 2025 - 2026).

Được biết, tại Kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 của Đại học Bách khoa Hà Nội, em Nguyễn Công Huy đạt hơn 82,81/100 điểm. Cho nên ở lần thi này, nam sinh khá tự tin và được kỳ vọng...

Trước đó, vào sáng nay (26/5), Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 3 năm 2026. Đợt 3 TSA được tổ chức trong 3 kíp thi (sáng Thứ 7, chiều Thứ 7 - ngày 16/5) và sáng Chủ nhật (17/5), với hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trường THPT Ninh Giang (TP Hải Phòng) - nơi em Nguyễn Công Huy đang theo học. Ảnh: Đ.Tùy.

Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 32 điểm thi ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phố khác gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Đợt thi đã diễn ra thành công với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 97%. Công tác chấm thi được triển khai khẩn trương ngay sau đó.

Ngày 24/3/2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm thi đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026 của hơn 20.000 thí sinh dự thi.

Trong đó, thủ khoa đợt này là em Nguyễn Tuấn Đạt (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đạt 98,98/100 điểm. Đây cũng là điểm số cao nhất trong 6 năm Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi này.