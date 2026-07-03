Điểm Toán tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang: Hơn 300 số báo danh liên tiếp dày đặc điểm 9-10

Điểm thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: Gần một nửa thí sinh đạt điểm 10 môn Toán

Phân tích dữ liệu điểm thi Toán tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang gây chú ý khi có 1 dải liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục.

Cụ thể, từ số báo danh 08016xxx - 08016xxx gồm 328 bài thi, có tới 147 bài đạt điểm 10, tương đương 45% tổng số bài. Đây là tỷ lệ rất cao so với số điểm thông thường của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thiết kế để vừa phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp, vừa có tính phân hóa phục vụ tuyển sinh đại học.

Phân bố điểm môn Toán của dãy số báo danh tại Tuyên Quang:

Thống kê dải điểm cao kỷ lục ở Tuyên Quang. Ảnh: Tào Nga

Ngoài ra, có 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Như vậy, riêng nhóm từ 9,5 điểm trở lên có 255 bài, tương đương gần 78% tổng số bài thi.

Nếu tính từ mốc 9 điểm, có 298/327 bài, chiếm khoảng 91%, đạt từ 9 điểm trở lên. Trong khi đó, toàn bộ dãy chỉ ghi nhận 4 bài dưới 8 điểm, gồm các mức 7,75; 7,25; 7 và 6 điểm.

Điểm trung bình của toàn bộ dữ liệu đạt 9,55 điểm, mức rất cao so với mặt bằng phổ điểm của hầu hết các môn thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây.

Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có tổng cộng 242 điểm 10 ở các môn thi. ​Số lượng điểm 10 phân bố cụ thể theo các môn như sau: ​Toán có 154 điểm 10, môn ​Lịch sử có 76 điểm 10, môn ​Hóa học có 5 điểm 10, môn ​Sinh học có 4 điểm 10, môn ​Vật lý có 1 điểm 10, môn ​Tiếng Anh có 1 điểm 10 và ​Công nghệ Nông nghiệp có 1 điểm 10.

Điểm trung bình tất cả môn thi của thí sinh tỉnh Tuyên Quang là 5,75 xếp thứ 17/34 địa phương về điểm thi tốt nghiệp năm 2026.

Với 154 điểm 10, môn Toán chiếm tới gần 64% tổng số điểm 10 mà toàn tỉnh Tuyên Quang đạt được năm nay. Tuyên Quang xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố về số lượng điểm 10 môn Toán. Trong khi đó, năm 2025, toàn tỉnh Tuyên Quang không đạt điểm 10 nào của môn Toán.

Liên quan đến những ý kiến băn khoăn của dư luận về dải điểm môn Toán gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, sáng 3/7, trao đổi nhanh với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Vũ Đình Hưng – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang xác nhận đã nắm được sự việc trên. “Hiện, Sở đang phối hợp với Bộ GDĐT để xác minh. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin lại với báo chí”, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang nói.