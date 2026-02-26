Đại học Bách khoa TP HCM nhân đôi ba loại điểm Toán

Ngày 26/2, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố phương án tuyển sinh.

Trường dành hầu hết chỉ tiêu (95-99%) để xét tuyển tổng hợp từ điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực; còn lại tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường Đại học Bách khoa nhân đôi điểm môn Toán trong kết quả học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực. Năm ngoái, trường chỉ nhân đôi điểm môn này trong bài thi đánh giá năng lực. Hội đồng tuyển sinh cho hay đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn Toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào.

Điểm xét tuyển tổng hợp = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, Điểm học lực = (Điểm năng lực) x 70% + (Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi) x 20% + (Điểm học THPT quy đổi) x 10%.

Công thức tính điểm xét tuyển của Đại học Bách khoa TP HCM năm 2026 cụ thể như sau:

Điểm cộng dành cho thí sinh có thành tích đặc biệt, tối đa 10/100 điểm, sẽ được công bố sau. Điểm ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối đa 9,17/100.

Năm ngoái, trường Đại học Bách khoa tuyển hơn 5.500 sinh viên. Chuẩn đầu vào trải rộng từ 55,05 đến 85,41/100, cao nhất là ngành Khoa học máy tính.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần