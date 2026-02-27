Đại học Bách khoa TP HCM tăng học phí

Ngày 27/2, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố học phí năm học 2026-2027 theo từng chương trình.

Chương trình đào tạo chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) thu 31,5 triệu đồng một năm, tăng 1,5 triệu so với năm ngoái, tỷ lệ 5%. Chương trình định hướng Nhật Bản cũng có tỷ lệ tăng tương tự, từ 60 lên 63 triệu đồng.

Học phí chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh tăng 8 triệu đồng, lên 88 triệu một năm, tỷ lệ tăng là 10%.

Mức học phí cao nhất thuộc về chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế với Đại học Công nghệ Sydney (UTS) - 268 triệu đồng một năm.

Học phí trường Đại học Bách khoa TP HCM năm học 2026-2027 như sau:

Năm nay, trường tiếp tục dành hầu hết chỉ tiêu (95-99%) để xét tuyển tổng hợp từ điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực; còn lại tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường Đại học Bách khoa nhân đôi điểm môn Toán trong kết quả học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực. Năm ngoái, trường chỉ nhân đôi điểm môn này trong bài thi đánh giá năng lực. Hội đồng tuyển sinh cho hay đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn Toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ được quy đổi sang điểm thi môn tiếng Anh để xét tuyển. Trường nâng mức quy đổi, IELTS từ 6.0 trở lên mới được tính điểm 8 khi thay vì 5.0 như năm ngoái.

Năm ngoái, trường Đại học Bách khoa tuyển hơn 5.500 sinh viên. Chuẩn đầu vào trải rộng từ 55,05 đến 85,41/100, cao nhất là ngành Khoa học máy tính.

Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Ảnh: HCMUT