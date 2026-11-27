Đề không đánh đố, chấm không thể mỗi nơi một kiểu

Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi đợt kiểm tra cuối kỳ chung với học sinh cuối cấp, các Sở GD&ĐT được lựa chọn tối đa 3 môn đánh giá bằng điểm số, ưu tiên môn bắt buộc. Bộ khuyến khích sử dụng môn Toán, Tiếng Việt đối với lớp 5 và Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 đối với lớp 9, lớp 12.

Riêng môn Tiếng Việt lớp 5 và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12, đề chung chỉ kiểm tra phần viết; các kỹ năng còn lại do nhà trường đánh giá. Ma trận, định dạng đề được công khai; đề có tính phân hóa, tăng cường câu hỏi vận dụng thực tế, không đánh đố.

Theo thầy Nguyễn Văn Hòa, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Thăng Long (Hà Nội), lựa chọn tối đa 3 môn kiểm tra chung là tương đối phù hợp. Nếu chỉ có hai môn, học sinh có thể dễ tập trung vào một số môn nhất định để ôn luyện; nhưng nếu tăng lên bốn, năm môn thì lại khiến các em không có đủ thời gian và tạo thêm áp lực học tập. Ba môn là mức độ hợp lý đối với một đợt kiểm tra chung.

Đề không nên đánh đố học sinh mà cần tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực, cách suy nghĩ và khả năng diễn đạt.

Với môn Ngữ văn, thầy Hòa cho rằng việc triển khai kiểm tra chung có một số thuận lợi khi các trường cùng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Đây cũng là thời điểm các trường chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ nên học sinh có sự tập trung ôn tập nhất định.

Tuy nhiên, khó khăn đáng lưu ý là khâu tổ chức chấm. Cần xác định rõ việc chấm được tổ chức tập trung hay phân theo từng khu vực, từng cụm trường, bởi điều quan trọng không chỉ là chấm nghiêm túc mà còn phải bảo đảm sự đồng đều giữa những người chấm.

Theo quy định, nhà trường vẫn chịu trách nhiệm tổ chức chấm bài, tổng hợp kết quả và bảo đảm tính khách quan, công bằng trong đánh giá.

Tuy nhiên, thầy Hòa cho rằng, đề kiểm tra là một chuyện, nhưng tổ chức và chấm bài cũng là những yếu tố rất quan trọng. Đặc biệt với môn Ngữ văn, cần có đáp án và hướng dẫn chấm thật chi tiết, thống nhất để hạn chế sự khác biệt trong đánh giá.

Đề không nên đánh đố học sinh mà cần tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực, cách suy nghĩ và khả năng diễn đạt. Nếu đề tốt nhưng mỗi nơi chấm một cách, cùng một bài làm lại được đánh giá khác nhau thì mục tiêu công bằng của kiểm tra chung sẽ khó đạt được.

Kiểm tra chung 3 môn làm gia tăng nguy cơ học lệch?

Theo thầy Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang việc lựa chọn môn kiểm tra chung cần được cân nhắc phù hợp với từng cấp học. Với lớp 5, nên ưu tiên Tiếng Việt và Toán; với lớp 9 và lớp 12, có thể lựa chọn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1.

Riêng với môn Tiếng Việt lớp 5 và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12, thầy Hiền lưu ý đề chung chỉ kiểm tra phần viết, các kỹ năng còn lại do nhà trường đánh giá. Tuy nhiên, việc đánh giá ở trường cần thực chất, trong đó không thể bỏ qua kỹ năng nghe và nói.

Điều thầy Hiền quan tâm là nguy cơ học sinh nhận ra môn nào được người lớn coi trọng để tập trung học môn đó, trong khi những môn còn lại bị xem nhẹ. Nếu nhà trường cắt tiết môn khác để ôn Toán, hoặc trong các cuộc họp phụ huynh chỉ nhấn mạnh ba môn kiểm tra chung thì chính nhà trường đang tạo ra tình trạng học lệch.

Theo thầy Hiền, hiệu trưởng cần giữ đủ thời lượng dạy học các môn, không để việc kiểm tra chung làm xáo trộn kế hoạch giáo dục. Với những môn không có đề kiểm tra chung, tổ chuyên môn cần có minh chứng đánh giá phù hợp.

Theo cô Vân Hồng, cần bảo đảm cân bằng giữa nâng cao chất lượng các môn học và mục tiêu giáo dục toàn diện, tránh chạy theo thành tích, luyện đề kéo dài.

Từ thực tế quản lý một trường liên cấp có cả học sinh tiểu học và THCS, cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội), cũng cho rằng cần nhìn nhận rõ mục tiêu và đặc điểm giáo dục của từng cấp học.

Ở tiểu học, việc đánh giá phải đặc biệt chú trọng sự tiến bộ của từng học sinh, quá trình hình thành phẩm chất, năng lực và nền tảng học tập ban đầu. Trong khi đó, ở THCS, bên cạnh đánh giá quá trình, cần tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, tư duy độc lập và năng lực giải quyết vấn đề.

Điều cô Hồng quan tâm là nguy cơ nhà trường, giáo viên và phụ huynh quá chú trọng kết quả của một số môn kiểm tra chung mà vô tình xem nhẹ những môn học khác. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể cải thiện được một vài chỉ số điểm số nhưng lại đi ngược mục tiêu phát triển toàn diện của giáo dục.

Tại Trường Tiểu học và THCS Chương Dương, nhà trường xác định tất cả các môn học và hoạt động giáo dục đều có vai trò riêng trong quá trình hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đối với những môn không thuộc diện kiểm tra chung, nhà trường vẫn phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá theo quy định, kết hợp đánh giá thường xuyên với định kỳ. Theo cô Hồng, chất lượng giáo dục không thể chỉ được đo bằng điểm số của một vài môn học. Một học sinh có kiến thức tốt nhưng thiếu kỹ năng giao tiếp, thiếu khả năng hợp tác, chưa biết ứng xử văn minh hay chăm sóc bản thân thì chưa thể coi là được giáo dục toàn diện.

Bởi vậy, vai trò của người đứng đầu nhà trường rất quan trọng trong việc giữ cân bằng giữa yêu cầu nâng cao chất lượng các môn học và mục tiêu giáo dục con người. Không vì áp lực thành tích mà cắt giảm, xem nhẹ các hoạt động giáo dục khác hoặc biến việc học thành quá trình luyện đề kéo dài.

Không dùng điểm kiểm tra chung để xếp hạng, gây áp lực

Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, năm học này, các Sở xây dựng nhiều đề tương đương theo cùng ma trận, có đề dự bị và lựa chọn phương án sử dụng theo cụm trường, địa bàn hoặc mã đề để hạn chế lộ, lọt. Từ năm học sau, đề chung được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất.

Số môn, thời lượng, phạm vi và hình thức kiểm tra phải được công bố trước ít nhất 4 tuần; riêng kỳ cuối học kỳ I năm nay là 2 tuần. Bộ yêu cầu không dùng kết quả để xếp hạng, thi đua, khen thưởng hoặc giao chỉ tiêu điểm số cho các trường, tránh tạo áp lực thành tích.

Theo cô Hồng, công tác tổ chức kiểm tra phải thống nhất, nghiêm túc nhưng không nên quá nặng nề về hình thức. Cần có quy trình bảo mật đề, phân công trách nhiệm rõ ràng, hướng dẫn cụ thể về coi kiểm tra, xử lý tình huống và bảo đảm quyền lợi của học sinh. Việc giám sát cần thực chất, tránh tình trạng nơi thực hiện nghiêm, nơi lại dễ dãi, làm mất ý nghĩa của đề chung.

Khâu chấm bài cần có hướng dẫn thống nhất, đáp án và thang điểm rõ ràng. Với những môn có câu hỏi tự luận, cần tổ chức thống nhất cách chấm, có thể thực hiện chấm chéo, chấm kiểm tra hoặc lựa chọn một tỷ lệ bài để thẩm định nhằm hạn chế sự chênh lệch giữa các đơn vị.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng cho rằng, cần tránh việc lấy điểm kiểm tra chung làm căn cứ duy nhất để xếp hạng nhà trường, đánh giá giáo viên hay gây sức ép về thành tích. Điều kiện học tập, chất lượng đầu vào, hoàn cảnh gia đình và đặc điểm học sinh ở mỗi địa bàn không hoàn toàn giống nhau. Vì thế, nếu chỉ nhìn vào điểm trung bình để so sánh sẽ khó phản ánh đầy đủ nỗ lực và hiệu quả giáo dục của từng đơn vị.

Còn thầy Đinh Đức Hiền cũng nhấn mạnh nguyên tắc không xếp hạng, không dùng kết quả kiểm tra chung để xét thi đua, giao chỉ tiêu điểm số cần được giữ ngay trong từng trường. Không nên để hiệu trưởng lấy điểm kiểm tra chung để so sánh các lớp rồi đánh giá giáo viên. Thay vì tạo áp lực thành tích, sau kiểm tra, nhà trường cần tìm hiểu nhóm học sinh nào còn gặp khó khăn, các em vướng ở nội dung nào và trong tuần tiếp theo cần được hỗ trợ ra sao.

Để tránh tạo thêm gánh nặng, nhiều giáo viên cho rằng kiểm tra chung nên được tích hợp vào kế hoạch kiểm tra định kỳ đã có, không tổ chức thêm một kỳ kiểm tra riêng khiến học sinh phải thi nhiều lần. Đồng thời, cần thông tin sớm về kế hoạch, phạm vi và yêu cầu đánh giá để giáo viên chủ động giảng dạy theo chương trình, không phải chạy theo luyện đề, không phải cuộc đua thành tích. Với giáo viên, kết quả kiểm tra phải trở thành nguồn thông tin hữu ích để điều chỉnh phương pháp dạy học, chứ không phải một áp lực mới.