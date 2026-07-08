Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về rà soát 'bất thường' thi tốt nghiệp

Theo Bộ GD&ĐT, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả kỳ thi.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT yêu cầu tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh và đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có) đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức Kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/7.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai và có báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát tại địa phương.

Tối cùng ngày, Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tập trung tạo mọi điều kiện về chủ trương, chính sách, thể chế, ưu tiên mọi nguồn lực, điều kiện để hỗ trợ ngành Giáo dục phát triển với tinh thần "Giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ GD&ĐT các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát, tổ chức kỳ thi; có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định đối với vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm.

Đồng thời cần sớm công bố chính thức kết quả điều tra để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục hậu quả; phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tính công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay, từ dữ liệu đã phát hiện những bất thường như: Tuyên Quang có tới 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán; riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 146 bài thi đạt điểm 10 liên tiếp trong dải số báo danh liền nhau; 170 bài thi đạt mức điểm 9,75.

Điểm trung bình của trường chuyên Tuyên Quang ở mức kỷ lục 9,60, cao hơn gần 1 điểm so với trường chuyên xếp thứ hai và vượt xa các trường tốp đầu như Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội - Amsterdam, Lê Hồng Phong (Ninh Bình), Phan Bội Châu (Nghệ An) ....

Bộ GD&ĐT đã lập Tổ công tác bao gồm cả đại diện Bộ Công an tiến hành xác minh tại địa phương.

Liên quan sự việc, ngày 6/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để phục vụ điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi chuyên. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tập trung xác minh thêm một số trường hợp liên quan.

Đặc biệt, dư luận cũng đặt nhiều câu hỏi nghi vấn với dải số báo danh liên tiếp gồm 336 thí sinh có tới 41 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tại Lào Cai. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết đã lập tổ công tác để rà soát dữ liệu kỳ thi tại địa phương