Giáo viên THPT Chuyên Tuyên Quang vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho thí sinh

Thông tin được Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ tại họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh này.

Ông Tuấn cho hay, ngay sau khi xuất hiện thông tin dấu hiệu bất thường về điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin. Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh điểm thi.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ tại họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh này.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ, đến ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi, vì có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn Toán.

Kết quả điều tra ban đầu, sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, với chức trách, nhiệm vụ được giao là chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi - đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán vi phạm quy chế.

Theo chỉ đạo của bà Trần Thị Thu Hằng, giáo viên Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn cho một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho hay, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có 62 điểm thi.

Công tác chấm thi có 17.896 bài thi tự luận và 53.520 bài thi trắc nghiệm.

Theo ông Cảnh, ngay sau khi có thông tin phản ánh về kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và các văn bản của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT đã khẩn trương tham mưu, chỉ đạo hội đồng thi tổ chức rà soát, đặc biệt các khâu quy trình và kết quả thi.

Sở GD-ĐT đã chỉ đạo 62 điểm thi rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi, từ khi tiếp nhận đề thi từ ban vận chuyển và bàn giao đề thi cho hội đồng thi, tập trung vào trách nhiệm bảo quản, sử dụng đề thi, phân công coi thi, mở túi đề thi, phát đề thi, thu bài thi, kiểm đếm, niêm phong, bảo quản, bàn giao bài thi, hồ sơ, biên bản và dữ liệu camera tại điểm thi.

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng chỉ đạo rà soát, phân tích kết quả thi của tất cả các môn thi tại tất cả các điểm thi; đối chiếu kết quả thi với học bạ lớp 12; tập trung vào các trường hợp đạt điểm cao từ 9 trở lên đến 10, các trường hợp có chênh lệnh lớn giữa các điểm thi và điểm học bạ để đánh giá tính phù hợp của kết quả thi.

Về công tác tổ chức thi tại các điểm thi, theo ông Cảnh, qua rà soát, báo cáo tại các điểm thi về hồ sơ coi thi, hồ sơ bàn giao đề thi, bài thi và các tài liệu liên quan, các khâu tiếp nhận, bảo quản, sử dụng đề thi, tổ chức coi thi, thu bài, niêm phong, bảo quản và bàn giao bài thi tại các điểm thi, cơ bản thực hiện đúng quy chế, quy trình và các văn bản hướng dẫn của Sở.

“Riêng hoạt động coi thi của môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường - đã được cơ quan công an xác định và đang tiếp tục điều tra”, ông Cảnh nói.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang thông tin về kết quả rà soát kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.

Ông Cảnh cho hay, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Bộ GD-ĐT, cơ quan công an, các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra hồ sơ bài thi, dữ liệu liên quan đồng thời báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án xử lý để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho thí sinh.

Về kết quả rà soát, phân tích kết quả thi, ông Cảnh cho hay, Sở GD-ĐT rà soát, phân tích kết quả thi với tất cả các môn thi tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Tổng số lượng bài thi/môn thi được phân tích là 71.416. Qua đối chiếu điểm thi với điểm học bạ lớp 12 cho thấy điểm thi trung bình của toàn hội đồng thi ở các môn đều thấp hơn điểm học bạ của tỉnh.

Kết quả rà soát không phát hiện bất thường về điểm thi đối với các môn thi điểm thi khác, kết quả cơ bản phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh, trừ trường hợp môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

“Đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT cũng đã cho rà soát riêng kết quả môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đối với môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, số lượng thí sinh đạt điểm cao và điểm 10, có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tại 13/15 phòng thi. Một số phòng thi có số lượng thí sinh đạt điểm 10 cao. Nội dung này đang được cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ”, ông Cảnh thông tin.

Về công tác xử lý, ông Cảnh cho biết, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh, học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin khách quan về việc lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của thí sinh, phụ huynh. Trên cơ sở kết quả rà soát ý kiến của thí sinh, phụ huynh và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình Bộ GD-ĐT xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.