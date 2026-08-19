Có nên ăn trứng lòng đào?

Trứng lòng đào là món ăn quen thuộc được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị béo ngậy và độ mềm. Tuy nhiên, việc tiêu thụ trứng chưa chín hoàn toàn cũng tiềm ẩn một số rủi ro về nhiễm khuẩn và hấp thu dinh dưỡng.

Dưới đây là những thông tin về giá trị dinh dưỡng, nguy cơ sức khỏe và đối tượng nên cân nhắc khi ăn trứng lòng đào.

1. Giá trị dinh dưỡng của trứng lòng đào

Về cơ bản, hàm lượng protein, lipid, vitamin và khoáng chất (như vitamin A, D, B12, choline, sắt, kẽm) trong trứng lòng đào và trứng chín kỹ không có sự khác biệt lớn.

Tuy nhiên, chế biến trứng ở nhiệt độ vừa phải (trứng lòng đào) giúp bảo vệ một số chất chống oxy hóa. Nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể làm giảm một lượng nhỏ các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin (những hoạt chất có lợi cho mắt) cũng như một số vitamin nhạy cảm với nhiệt. Trứng nấu chưa chín hoàn toàn giữ lại lượng dưỡng chất này tốt hơn.

Khi lòng đỏ trứng bị đun nóng ở nhiệt độ cao quá lâu, cholesterol trong trứng có thể bị oxy hóa tạo thành oxysterol. Việc chế biến vừa tới giúp hạn chế quá trình biến đổi này.

Mặc dù vậy, khả năng hấp thu protein của cơ thể lại cao hơn khi ăn trứng chín hoàn toàn. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể hấp thu khoảng 90% protein trong trứng chín, so với chỉ khoảng 50% trong trứng sống hoặc trứng chần quá tái.

Ăn trứng lòng đào rất ngon miệng nhưng cần chú ý phòng tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa AI

Theo ThS.BS. Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI), cách chế biến sẽ quyết định cơ thể hấp thu trứng như thế nào. Một quả trứng khi được nấu chín sẽ được hấp thu tới 90 - 100% còn 1 quả trứng sống hoặc lòng đào chỉ có thể hấp thu 50 - 60% mà thôi. Ngoài ra protein trong trứng sống còn làm ức chế hấp thu biotin - một loại vitamin B7 rất cần thiết cho cơ thể.

2. Thực phẩm nấu chưa chín kỹ có nguy cơ nhiễm khuẩn

Rủi ro lớn nhất khi ăn trứng chưa chín kỹ là nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn có thể tồn tại trên vỏ trứng hoặc bên trong lòng đỏ, lòng trắng trứng do lây nhiễm từ hệ sinh sản của gia cầm. Bên trong những quả trứng có vẻ bình thường, sạch sẽ và tươi ngon có thể chứa vi khuẩn gây bệnh. Đặc biệt nếu ăn trứng sống hoặc chế biến không đúng cách, rất dễ bị ngộ độc.

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella thường xuất hiện nhanh chóng, trong vòng 8 - 72 giờ sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm Salmonella. Các triệu chứng điển hình trong giai đoạn cấp tính bao gồm: đau bụng co thắt, ớn lạnh, tiêu chảy, sốt, đau cơ, buồn nôn, nôn, có dấu hiệu mất nước (như nước tiểu sẫm màu, khô miệng, khát nước), phân có máu,…

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), các ước tính y tế cho thấy việc ăn trứng nhiễm khuẩn Salmonella Enteritidis gây ra khoảng 79.000 ca bệnh và 30 ca tử vong mỗi năm tại Hoa Kỳ.

Nhiệt độ nấu nướng từ 70°C trở lên có thể tiêu diệt vi khuẩn Salmonella. Do lòng đỏ trứng lòng đào chưa đạt đến mức nhiệt này ở phần lõi, rủi ro nhiễm khuẩn vẫn tồn tại nếu trứng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Những ai không nên ăn trứng lòng đào?

Mặc dù người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ trứng lòng đào nếu trứng có nguồn gốc rõ ràng, các nhóm đối tượng sau được khuyến cáo chỉ nên ăn trứng đã nấu chín hoàn toàn:

Phụ nữ mang thai: Nhiễm khuẩn Salmonella trong thai kỳ có thể gây sốt cao, tiêu chảy mất nước và trong trường hợp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Một số phụ nữ mang thai cũng có thể gặp phải triệu chứng co thắt tử cung do nhiễm khuẩn Salmonella và dễ dẫn đến sinh non.

Trẻ nhỏ và người cao tuổi: Hệ miễn dịch ở các đối tượng này chưa hoàn thiện hoặc đã suy giảm, khiến nguy cơ trở nặng khi bị ngộ độc thực phẩm cao hơn.

Người có hệ miễn dịch suy yếu: Nhóm người đang điều trị ung thư, mắc đái tháo đường mạn tính, bệnh gan, thận hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

4. Mẹo chọn và chế biến trứng an toàn

Nếu thích hương vị của trứng lòng đào, người dùng có thể áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu rủi ro sức khỏe:

Chỉ mua trứng có nguồn gốc rõ ràng, vỏ trứng còn nguyên vẹn, không bị nứt vỡ hay dính bẩn. Luôn bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh (dưới 4°C) để ngăn chặn vi khuẩn phát triển.

Nên luộc trứng trong nước sôi trong ít nhất 4 - 5 phút để lòng trắng đông lại hoàn toàn và lòng đỏ đạt độ sệt vừa phải, hạn chế ăn trứng quá sống hoặc chảy nước hoàn toàn.

Trứng lòng đào phải được ăn ngay sau khi chế biến. Ở trạng thái chưa chín kỹ, trứng rất nhanh bị hỏng và là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nếu để ngoài quá lâu.