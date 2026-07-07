Phó thủ tướng: Vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang 'nghiêm trọng'

Văn phòng Chính phủ ngày 7/7 thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, liên quan việc điểm Toán tại trường THPT chuyên Tuyên Quang "bất thường".

Phó thủ tướng đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tập trung tạo mọi điều kiện, ưu tiên mọi nguồn lực với tinh thần "Giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là vụ việc có tính chất cá biệt, riêng lẻ. Để khách quan, công bằng, Phó thủ tướng đề nghị Bộ này cùng Bộ Công an, tỉnh Tuyên Quang khẩn trương xác minh đầy đủ, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm.

Tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục. Tỉnh này phải đánh giá toàn diện, tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang, từ đó kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý trước ngày 9/7. Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập.

Từ đó, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả trước 10/7.

Các cơ quan nói trên cũng cần sớm công bố kết quả điều tra, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của tất cả địa phương. Trường hợp phát hiện những vấn đề bất thường, Bộ phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

Cổng trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hằng

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý.

Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Hôm 5/6, Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra.