Vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Có một điểm 6 lẻ loi giữa hàng trăm điểm 9-10

Mới đây, tại họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh cho hay, ngay sau khi có thông tin phản ánh về kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở đã khẩn trương tham mưu, chỉ đạo hội đồng thi tổ chức rà soát, đặc biệt các khâu quy trình và kết quả thi.

Qua rà soát cho thấy, hoạt động coi thi của môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường - đã được cơ quan công an xác định và đang tiếp tục điều tra.

Về kết quả bài thi, ông Cảnh cho hay, đối với môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, số lượng thí sinh đạt điểm cao và điểm 10 tập trung ở mức bất thường so với mặt bằng chung. Trong đó, có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tại 13/15 phòng thi. Một số phòng thi có số lượng thí sinh đạt điểm 10 cao. "Nội dung này đang được cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ”, ông Cảnh thông tin.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về vụ việc.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, kết quả điều tra ban đầu, sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán vi phạm quy chế.

Cũng theo chỉ đạo của bà Trần Thị Thu Hằng, giáo viên Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn cho một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu điểm thi của VietNamNet, trong một dải thí sinh có số báo danh gần nhau của tỉnh Tuyên Quang, khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh) có 147 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh).

Theo phân tích của VietNamNet, trong dải 328 số báo danh liên tiếp này chỉ có 3 thí sinh đạt dưới 8 điểm, gồm 1 thí sinh đạt 6 điểm; 1 thí sinh đạt 7 điểm và 1 thí sinh đạt 7,25 điểm. Đây vốn không phải là những mức điểm quá thấp, nhưng bỗng trở nên "lẻ loi" giữa hàng trăm điểm 9-10 bất thường.

Đặc biệt, trong dải liên tiếp 34 thí sinh, từ số báo danh 08016577 đến số báo danh 08016610, các bài thi đều đạt từ 9 đến 10 điểm, chỉ duy nhất 1 thí sinh có điểm 6. Nhiều người sau khi xem dải điểm cũng rất tò mò muốn biết thí sinh được điểm 6 hiếm hoi trong dải điểm toàn 9, 10 này là ai?.

Một số ý kiến còn bày tỏ giữa ồn ào việc giáo viên vào tận phòng thi hướng dẫn làm bài môn Toán, có thể những thí sinh đạt điểm 6, 7, 7,5 đã khước từ sự trợ giúp, và thi bằng thực lực của mình?

Chỉ duy nhất một thí sinh đạt điểm 6 "lẻ loi" trong dải số báo danh liên tiếp toàn có điểm thi cao từ 9-10.

Sau khi xảy ra sự việc liên quan đến bất thường môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã phối hợp với nhà trường tổ chức gặp gỡ toàn bộ học sinh lớp 12, phụ huynh và các thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin về vụ việc, đồng thời lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của các thí sinh.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, 322/322 phụ huynh học sinh, tương đương 100%, cùng 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán để bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã báo cáo, trình UBND tỉnh đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, cho hay quan điểm nhất quán của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật. “Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải được làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh, nhất là các em không liên quan đến vụ việc này. “Không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Đây là yêu cầu đặt ra khi giải quyết vụ việc này”, ông Tuấn nhấn mạnh.