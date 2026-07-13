4 đồ uống nên dùng vào bữa sáng giúp bổ thận

Theo các chuyên gia, một số loại đồ uống đơn giản như nước chanh pha loãng, sữa ít béo hay sinh tố không đường có thể hỗ trợ chức năng thận khi được kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.

Nước chanh pha loãng

Sau khi thức dậy, cơ thể cần được bổ sung nước để duy trì quá trình trao đổi chất. Một cốc nước chanh pha loãng, không thêm đường, là lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến khích.

Theo Verywell Health, citrate có trong chanh có thể liên kết với canxi trong nước tiểu, từ đó góp phần giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi. Đồng thời, uống đủ nước giúp nước tiểu bớt cô đặc, hỗ trợ thận đào thải các chất cặn bã hiệu quả hơn.

Nếu cảm thấy vị chua quá gắt, nên pha thêm nước thay vì cho nhiều đường để giữ lợi ích cho sức khỏe.

Sữa ít béo

Sữa ít béo là nguồn cung cấp protein, canxi và vitamin D, đồng thời chứa ít chất béo bão hòa hơn sữa nguyên kem.

Theo Health, với người khỏe mạnh, đây là lựa chọn phù hợp hơn so với nhiều loại đồ uống nhiều đường. Hạn chế đồ uống có đường cũng góp phần giảm nguy cơ béo phì, đái tháo đường và tăng huyết áp, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận trong thời gian dài.

Đối với người mắc bệnh thận mạn hoặc cần kiểm soát lượng kali và phốt pho, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên.

Sữa thực vật không đường

Các loại sữa thực vật như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân hoặc sữa yến mạch không thêm đường cũng là lựa chọn thích hợp cho bữa sáng.

Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm không bổ sung đường và nếu có thể, chọn loại được tăng cường canxi cùng vitamin D để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.

Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng của mỗi loại sữa thực vật không giống nhau, vì vậy người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn sản phẩm trước khi sử dụng.

Sinh tố ít đường

Sinh tố làm từ trái cây tươi kết hợp rau xanh, không thêm đường hoặc siro, có thể cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây cùng rau xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, góp phần giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Trong khi đó, chất xơ giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cân nặng, hai yếu tố có liên quan đến sức khỏe thận.

Để hạn chế lượng đường tự nhiên quá cao, nên ưu tiên sinh tố có tỷ lệ rau xanh nhiều hơn trái cây và không bổ sung sữa đặc hoặc các loại siro tạo ngọt.

Đồ uống chỉ hỗ trợ, không thể thay thế việc bảo vệ thận

Các chuyên gia lưu ý rằng không có loại đồ uống nào có thể "bổ thận" hay phòng ngừa bệnh thận một cách độc lập. Để duy trì chức năng thận khỏe mạnh, cần kết hợp uống đủ nước, ăn uống cân bằng, hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, kiểm soát huyết áp, đường huyết, duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ.

Với những người đang mắc bệnh thận hoặc có chỉ định kiểm soát kali, phốt pho hay lượng nước uống mỗi ngày, việc lựa chọn đồ uống nên được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ.