Lộ diện nam sinh Hà Nội xuất sắc xếp thứ 2 “Kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Theo Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, cả 4/4 học sinh của Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cụ thể:

1. Em Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội đạt Huy chương Vàng, xếp thứ 2;

2. Em Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN đạt huy chương Vàng, xếp thứ 11;

3. Em Nguyễn Hữu Tuệ, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN đạt huy chương Bạc, xếp thứ 24;

4. Em Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội đạt huy chương Bạc, xếp thứ 29.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Đặc biệt, em Ngô Hoàng Minh đã xuất sắc xếp thứ 2 toàn kỳ thi và ba thí sinh còn lại đều trong nhóm 30. Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự IMChO, song thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Kết quả này đồng thời cho thấy hiệu quả rõ nét và hướng đi đúng đắn của Bộ GDĐT trong việc đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá các kỳ thi học thuật uy tín, qua đó mở rộng cơ hội để nhiều học sinh xuất sắc, được tuyển chọn qua các vòng thi chính thức do Bộ tổ chức, được tham gia, cọ xát và phát triển ở môi trường quốc tế.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev được tổ chức qua 3 vòng thi trong 3 ngày, gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành, mỗi vòng thi kéo dài 5 giờ. Ban Tổ chức trao giải cho khoảng 60% thí sinh tham dự, với tỷ lệ huy chương Vàng: Bạc: Đồng là 1: 2: 3. Các bài toán trong kỳ thi có độ khó và tính phân hóa rất cao, vì vậy, cùng với Olympic Hoá học quốc tế IChO, IMChO được giới chuyên môn đánh giá là “Kỳ thi Hoá học khó nhất hành tinh”.

Kỳ thi được tổ chức dưới sự bảo trợ của “Thập kỷ Khoa học và Công nghệ tại Nga” do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố; đồng thời do Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov và Quỹ Melnichenko phối hợp tổ chức. IMChO kế thừa truyền thống từ Kỳ thi Olympic Hóa học toàn Liên bang Xô Viết duy trì từ năm 1967. Năm 2026, kỳ thi kỷ niệm lần thứ 60, được tổ chức tại Moscow với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam tham dự IMChO được tuyển chọn từ Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 của Bộ GDĐT, nhằm mở rộng cơ hội cho các học sinh xuất sắc tham gia giao lưu học thuật quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn bên cạnh đội tuyển chính thức dự thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO). Năm nay, đội tuyển tham dự IMChO tiếp tục được Bộ GDĐT giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn. Đội tuyển đồng thời nhận được sự tài trợ tài chính từ Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các nhà trường.