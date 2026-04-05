Hơn 137.000 thí sinh thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM

Kỳ thi được tổ chức tại hàng trăm điểm thi thuộc 57 đơn vị ở 15 tỉnh, thành phố, trong đó TPHCM là địa phương có số lượng thí sinh đông nhất. Kết quả kỳ thi sẽ được sử dụng để xét tuyển vào hơn 100 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Kỳ thi có sự tham gia phối hợp của 57 cơ sở đào tạo trên cả nước để tổ chức các địa điểm thi.

Tại điểm Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, nhóm học sinh trường THPT Hiệp Bình gồm Nguyễn Hồ Huyền Diệu, Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm, Nguyễn Trần Ngọc Trâm, Lê Hoàng Minh Trí và Nguyễn Huỳnh Duy Khang cùng nhau ôn tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi.

Chia sẻ trước kỳ thi, Thuỳ Trâm cho biết: “Chúng em hơi lo lắng trước kì thi này mặc dù đã ôn bài rất kỹ, hy vọng chúng em sẽ có kết quả tốt trong kỳ thi này để có thể đậu được trường đại học mong muốn".

Nhóm học sinh trường THPT Hiệp Bình trước giờ "G" kỳ thi.

Theo Hội đồng thi, thời gian làm bài chính thức từ 8 giờ 30 đến 11 giờ.

Học sinh hào hứng check - in trước kỳ thi.

Bài thi năm nay gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong 150 phút, tổng điểm 1.200 với ba phần: ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học.