Nhà trẻ bị đóng cửa sau vụ bé 10 tháng sặc cháo, tử vong

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo ra quyết định giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh, thôn Vĩnh Sơn, ngày 25/5, và có hiệu lực ngay. Lý do là cơ sở này "không còn đảm bảo các điều kiện tổ chức, hoạt động theo quy định".

Nhà chức trách yêu cầu cơ sở Mầm Xanh giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan; không tiếp tục tổ chức giữ, chăm sóc, giáo dục trẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

Một bữa ăn tại nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh, xã Vĩnh Hảo, trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Nhóm trẻ Mầm Xanh vốn có giấy phép, hoạt động hơn 10 năm qua.

Hai tháng trước, một bé trai 10 tháng tuổi (người địa phương) bị sặc cháo trong giờ ăn. Cháu bé tử vong sau đó, dù được đến trạm y tế cấp cứu. Công an địa phương vào cuộc điều tra, nhưng không phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Cuối tháng 3, UBND xã Vĩnh Hảo tổ chức kiểm tra toàn diện, xác định cơ sở này không còn đảm bảo các điều kiện hoạt động.

Theo Thông tư 49 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non độc lập do cá nhân hoặc cộng đồng dân cư đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định. Tùy quy mô (tối đa 70 trẻ), giáo viên phải đạt tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo (từ cao đẳng sư phạm trở lên), được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.