Nắng nóng "rực lửa" trên 40 độ C khiến học sinh kêu la vì trường học mất điện liên tục, có nơi cho học online

Tin dự báo thời tiết mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến việc học tập, ôn thi của nhiều học sinh bị ảnh hưởng. Nhiều em phải đến trường hoặc học thêm trong điều kiện oi bức, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, đặc biệt khi thời điểm này đang bước vào mùa thi cuối cấp và tuyển sinh căng thẳng.

Chị Nguyễn Thu Trang, có con học tại Trường Tiểu học Trung Văn, Hà Nội chia sẻ đang làm việc thì bất ngờ nghe điện thoại của con xin được về lúc 11h.

“Con tôi gọi điện cho mẹ chỉ xin được về nhà vì lớp học quá nóng, điều hòa liên tục bị nhảy aptomat. Ở nhà đã oi bức khó chịu, huống hồ trong lớp có tới khoảng 40 học sinh ngồi học suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nghĩ các con mồ hôi nhễ nhại, rất thương. Hai chiếc điều hòa bật liên tục cũng không chống chọi nổi với cái nóng này”, chị Trang chia sẻ.

Theo nữ phụ huynh, mấy ngày qua Hà Nội nắng nóng gay gắt kéo dài khiến sinh hoạt, học tập của trẻ nhỏ bị ảnh hưởng rõ rệt.

Cùng chung tâm trạng, giữa trưa nắng chị Tạ Minh Nguyệt cũng phải lên trường đón con học lớp 4 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Hà Nội vì điện quá tải khiến điều hòa bị ngắt liên tục, cô giáo khuyến khích phụ huynh đón con về.

Chị Lê Thị Hằng, phụ huynh có con học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội, cho biết những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua khiến cả gia đình đứng ngồi không yên vì lo cho sức khỏe của con trong giai đoạn ôn thi vào lớp 10 đầy áp lực. Theo chị Hằng, thời điểm cận thi, lịch học của học sinh lớp 9 gần như vẫn kín từ sáng tới tối, vừa học chính khóa ở trường, vừa tăng cường ôn tập và học thêm nên thể lực bị bào mòn đáng kể.

“Mấy hôm nay nhiệt độ ngoài trời quá cao, sáng gần 7h đưa con đi học đã thấy oi bức ngột ngạt", chị Hằng cho hay.

Theo phụ huynh này, điều khiến chị xót xa nhất là nhiều học sinh đang phải căng mình ôn luyện cho kỳ thi quan trọng nhưng lại học tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Các con vừa áp lực chuyện thi cử, vừa phải chịu cảnh nóng bức kéo dài. Tối về còn học thêm, làm đề đến khuya nên gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn con lúc nào cũng mệt mỏi, ăn uống thất thường mà thương lắm”, chị nói.

Chị Hằng cho biết gia đình hiện cố gắng sắp xếp lại sinh hoạt để con có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời bổ sung nước, trái cây và các món dễ ăn trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, chị vẫn lo ngại việc thời tiết oi bức kéo dài có thể ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của học sinh trước kỳ thi vào lớp 10 vốn có tính cạnh tranh cao tại Hà Nội.

“Phụ huynh lúc này không mong gì nhiều ngoài việc các con giữ được sức khỏe và tâm lý ổn định để bước vào kỳ thi. Chỉ cần thời tiết dịu hơn một chút thôi cũng đã đỡ cho học sinh rất nhiều”, chị Hằng bày tỏ.

Được biết, tại Trường THCS Nguyễn Du, chỉ có học sinh lớp 9 đi học trực tiếp. Toàn bộ học sinh lớp 6-8 ở nhà học online để tránh phải di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt này.

Trường Tiểu học Chuyên Mỹ, Hà Nội cũng đưa ra cảnh báo "khẩn" tới học sinh "Hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ nhỏ, học sinh cấp 1 khi vui chơi hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài" cùng với đó là hình ảnh xử lý khi bị say nắng, say nóng.

Chủ động điều chỉnh dạy học, hạn chế hoạt động ngoài trời

Sở GDĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã; các trường trực thuộc về việc tăng cường công tác phòng, chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh.

Để bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, học sinh.

Các đơn vị cần quan tâm đến các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, học sinh thể trạng yếu, học sinh đang điều trị bệnh, học sinh tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Sở GDĐT Hà Nội cũng đề nghị các nhà trường điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Các trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, thời khóa biểu, lịch sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoài trời theo hướng linh hoạt, an toàn; ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

Nhà trường không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt khoảng thời gian từ 10h đến 16h.

Khi thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, thủ trưởng cơ sở giáo dục chủ động quyết định điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế; kịp thời thông tin đến cha mẹ trẻ em, học sinh.

Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, nhà trường cần bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có); không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng; có phương án phân luồng, đón trả học sinh an toàn.

Các cơ sở giáo dục cần khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, lọc nắng, mái che, hệ thống cấp nước, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phòng y tế, phòng nghỉ tạm thời cho trẻ em, học sinh khi cần thiết.

Đồng thời, các trường cần bảo đảm đủ nước uống hợp vệ sinh cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đối với trường tổ chức bán trú, cần bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây phù hợp, bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường vệ sinh trường, lớp, nhà ăn, bếp ăn, khu vực bán trú, khu vực vệ sinh, khu vực để rác; bảo đảm môi trường học đường sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế phát sinh dịch bệnh trong thời tiết nắng nóng.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác y tế trường học, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các biểu hiện bất thường; đẩy mạnh công tác phối hợp với gia đình quản lý học sinh trong thời gian ngoài nhà trường, nhất là dịp nghỉ hè.

Các trường thường xuyên nhắc nhở học sinh không tự ý chơi, chạy nhảy, luyện tập thể thao dưới trời nắng; không tắm, bơi tại hồ, sông, hồ, khu vực nguy hiểm.