Đề thi Văn lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên gây tranh cãi: Câu không có đáp án đúng, câu cùng lúc 2 đáp án

Đề thi Văn lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên 2026

Trong 2 ngày 23-24/5, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026.

Ngay sau khi kết thúc, đề thi Văn vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đang tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi cho học sinh, giáo viên và những người yêu ngôn ngữ học.

Cụ thể ở phần trắc nghiệm, câu 1 được một số giáo viên nhận định là “không có đáp án thực sự chính xác” do cách hiểu từ “tinh anh” còn nhiều tranh cãi. Trong khi đó, câu 3 tiếp tục gây bàn luận khi có ý kiến cho rằng cả đáp án A và D đều có cơ sở đúng nếu nhìn dưới góc độ ngôn ngữ học và cách phân loại dân gian học.

Đề thi Văn vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt trước nội dung này, ThS. Ngôn ngữ học Nguyễn Mộng Tuyền, cho biết câu 1 và câu 3 trong đề đều có tính phân hóa khá tốt, đòi hỏi học sinh không chỉ nhớ kiến thức mà còn phải hiểu đúng bản chất ngôn ngữ.

Ở câu 1, từ “tinh anh” dễ khiến nhiều học sinh bối rối vì đây là từ có thể vừa là danh từ, vừa là tính từ. Trong ngữ cảnh đề thi, “tinh anh” được dùng như một tính từ để chỉ sự thông minh, sắc sảo, nhanh nhạy. Ví dụ như "đôi mắt tinh anh", "thần thái tinh anh"

Vì vậy, để tìm từ trái nghĩa, ta phải dựa trên phương pháp loại suy theo trục ngữ nghĩa:

- Ngây ngô thuộc trục ngữ nghĩa về sự trải đời, kinh nghiệm sống.

- Chậm chạp thuộc trục ngữ nghĩa về tốc độ hành động.

- Vụng về thuộc trục ngữ nghĩa về kỹ năng chân tay hoặc lối giao tiếp ứng xử.

- Kém cỏi thuộc trục ngữ nghĩa về năng lực, mức độ thông tuệ, tinh tường.

Vậy nên, trường hợp này ta chọn "kém cỏi" là chính xác nhất.

Câu 3 cũng khá hay và dễ gây nhầm lẫn nếu học sinh không hiểu rõ bản chất. Trong đời sống, chúng ta hay gọi chung là "thành ngữ, tục ngữ" nên nhiều người nghĩ chúng là một. Tuy nhiên, ranh giới của chúng rất rõ.

Thành ngữ là cụm từ cố định mang tính hình tượng, có chức năng tương đương với từ ngữ, dùng để định danh, miêu tả hoặc tạo điểm nhấn biểu cảm.

Tục ngữ là một câu nói trọn vẹn, đúc kết kinh nghiệm sống, quy luật tự nhiên hoặc xã hội, có chức năng đưa ra lời khuyên hoặc bài học.

Các cụm từ như "được voi đòi tiên", "nước mắt cá sấu" hay "đánh trống bỏ dùi" chính là thành ngữ, bởi chúng được sáng tạo ra nhằm miêu tả rõ nét, khắc họa sinh động sự tham lam, sự giả tạo, hoặc lối làm việc vô trách nhiệm, bỏ việc dở dang...

Câu "uống nước nhớ nguồn" lại là một câu tục ngữ hoàn chỉnh, mang tính giáo huấn cao. Nó trực tiếp đưa ra lời khuyên và bài học về lòng biết ơn trong cuộc sống.

Như vậy, câu D là đáp án chính xác nhất.

Thông tin từ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, học sinh thi vào lớp 10 đều phải dự thi 3 môn thi chung là môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) và môn Tiếng Anh.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển vào mỗi chuyên phải dự thi đầy đủ cả 3 bài môn thi chung và bài thi môn chuyên tương ứng, không bị đình chỉ thi. Điểm thi tất cả các môn phải đạt từ 4,0 trở lên.

Điểm môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2. Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 16/6.