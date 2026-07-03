Biết điểm thi tốt nghiệp THPT, đừng bỏ qua 6 điều này để tăng cơ hội đỗ đại học

Tính chính xác điểm xét tuyển và kiểm tra điều kiện tốt nghiệp

Việc đầu tiên sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT là thí sinh cần xác định chính xác tổng điểm của các tổ hợp môn dự kiến sử dụng để xét tuyển đại học như A00, A01, D01, C00... Đồng thời, thí sinh cần cộng đầy đủ điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ điểm của từng môn thi để bảo đảm không có môn nào bị điểm liệt. Đây là điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp THPT cũng như đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.

Đối chiếu với điểm sàn và điểm chuẩn các năm trước

Sau khi xác định được điểm xét tuyển, thí sinh nên so sánh kết quả của mình với điểm sàn năm nay và điểm chuẩn (trong những năm gần đây) của ngành học, trường đại học dự định đăng ký.

Điểm sàn là ngưỡng đầu vào tối thiểu do từng trường hoặc nhóm ngành công bố. Nếu điểm thấp hơn mức này, thí sinh sẽ không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Trong khi đó, điểm chuẩn của 2-3 năm gần đây là cơ sở tham khảo quan trọng để đánh giá khả năng trúng tuyển. Dù điểm chuẩn mỗi năm có thể biến động tùy theo phổ điểm và số lượng thí sinh đăng ký, việc đối chiếu dữ liệu các năm trước sẽ giúp thí sinh có cái nhìn thực tế hơn khi lựa chọn nguyện vọng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Cân nhắc phúc khảo nếu điểm thi chưa phản ánh đúng năng lực

Nếu kết quả thi thấp hơn đáng kể so với mức điểm thí sinh tự chấm dựa trên đáp án chính thức hoặc thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, thí sinh nên cân nhắc nộp đơn phúc khảo.

Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo sẽ diễn ra từ ngày 1-5/7/2026. Vì vậy, thí sinh cần theo dõi sát thông báo của Sở GD&ĐT nơi đăng ký dự thi để thực hiện đúng thời hạn nếu có nhu cầu.

Sắp xếp nguyện vọng theo chiến lược thay vì theo cảm tính

Đây là bước có ý nghĩa quyết định đối với kết quả tuyển sinh. Theo quy chế tuyển sinh, hệ thống sẽ xét các nguyện vọng theo thứ tự từ trên xuống dưới. Khi thí sinh trúng tuyển ở một nguyện vọng, hệ thống sẽ dừng xét tuyển và các nguyện vọng phía sau sẽ không còn hiệu lực.

Vì vậy, nguyện vọng số 1 nên là ngành học hoặc trường đại học mà thí sinh yêu thích nhất, không phải lựa chọn có khả năng đỗ cao nhất.

Để tăng cơ hội trúng tuyển, các chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị thí sinh nên phân bổ nguyện vọng theo 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là những trường hoặc ngành mang tính "mơ ước", có điểm chuẩn các năm trước nhỉnh hơn điểm của bản thân. Nhóm thứ hai là các lựa chọn phù hợp, có điểm chuẩn tương đương hoặc thấp hơn khoảng 1-2 điểm. Nhóm cuối cùng là những ngành hoặc trường có khả năng trúng tuyển cao, đóng vai trò như phương án an toàn.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đừng quên đăng ký trên hệ thống nếu đã trúng tuyển sớm

Nhiều thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển thông qua các phương thức như xét học bạ, đánh giá năng lực hoặc sử dụng chứng chỉ quốc tế thường cho rằng mình không cần đăng ký nguyện vọng nữa.

Tuy nhiên, để được công nhận trúng tuyển chính thức, thí sinh vẫn phải đăng ký đúng ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT theo đúng thời gian quy định.

Chủ động tìm đến các kênh tư vấn tuyển sinh của trường đại học

Nếu còn băn khoăn về khả năng trúng tuyển, cách quy đổi điểm, điều kiện xét tuyển hoặc cách sắp xếp nguyện vọng, thí sinh nên chủ động liên hệ với bộ phận tuyển sinh của các trường đại học.

Hiện nay, hầu hết các trường đều có website, fanpage, đường dây nóng hoặc các kênh tư vấn trực tuyến để hỗ trợ thí sinh trong suốt mùa tuyển sinh. Việc trao đổi trực tiếp với cán bộ tuyển sinh sẽ giúp thí sinh có thêm thông tin chính xác và tránh những sai sót không đáng có khi đăng ký nguyện vọng.

Điểm thi tốt nghiệp THPT là căn cứ quan trọng trong quá trình xét tuyển, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định cơ hội vào đại học. Điều quan trọng hơn là thí sinh biết đánh giá đúng năng lực của bản thân, xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng hợp lý và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng mốc thời gian quy định. Một quyết định sáng suốt sau khi biết điểm thi sẽ giúp thí sinh gia tăng đáng kể cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học và ngôi trường mình mong muốn.