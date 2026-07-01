Thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 xinh xắn: Biết điểm khi đi làm thêm, là á khoa thi đánh giá năng lực

Thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 là ai?

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (TP Hải Phòng) xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 với tổng điểm 38,5 ở 4 môn xét tốt nghiệp, gồm: Toán 10 điểm, Ngữ văn 9 điểm, Vật lý 9,5 điểm và Hóa học 10 điểm.

Kết quả không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình mà còn là dấu mốc đặc biệt đối với một ngôi trường ở vùng quê còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ với PV Dân Việt, thầy Hứa Tiến Nam – Hiệu trưởng nhà trường – không giấu được sự xúc động và bất ngờ.

Theo thầy Nam, Bích Phương là học sinh ngoan, chăm chỉ và có tinh thần học tập rất tốt. Đặc biệt, em xuất thân trong hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Bố em mất sớm, mẹ là giáo viên tiểu học, một mình nuôi ba con. Hoàn cảnh như vậy em đã nỗ lực cố gắng, rất ngoan ngoãn, chịu khó học tập”, thầy Nam chia sẻ.

Được biết, sáng nay khi cả nước trông đợi đến giờ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, riêng Bích Phương vẫn tiếp tục công việc quen thuộc là đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (TP Hải Phòng) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT toàn quốc năm 2026 với tổng điểm 38,5. Ảnh: Sở GDĐT Hải Phòng cung cấp

Trong quá trình học tập tại trường, Bích Phương luôn nằm trong nhóm học sinh dẫn đầu. Không chỉ có kết quả học tập ổn định, em còn cho thấy năng lực nổi bật trong các kỳ thi đánh giá năng lực. Đáng chú ý, ở đợt thi đánh giá năng lực lần 3, Bích Phương từng đạt điểm số đứng thứ hai toàn quốc, khẳng định năng lực học tập vượt trội.

Theo thầy Nam, Bích Phương là học sinh chăm chỉ, có ý chí rõ ràng. Khi đã đạt mức điểm cao, em vẫn tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bài thi tốt nghiệp với kết quả xuất sắc, khẳng định năng lực của bản thân.

“Em đạt 29,5 điểm với Toán và Hóa đều 10, Văn 9, Lý 9,5. Với kết quả như vậy, em hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ trường đại học nào mình mong muốn”, thầy Nam cho biết.

Tuy nhiên, điều khiến thầy cô ấn tượng hơn cả không chỉ là thành tích mà còn là sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ của học trò trong suốt quá trình học tập.

“Chúng tôi rất tự hào về em. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực của học sinh, sự đồng hành của gia đình và thầy cô. Thành tích của em cũng là động lực để các học sinh khác tiếp tục cố gắng”, thầy Nam chia sẻ.

Cũng theo thầy Nam, đây là kết quả vượt ngoài mong đợi của thầy cô và nhà trường.

“Trường chúng tôi là trường vùng quê thuần nông, vùng sâu vùng xa. Khi biết tin em đạt thủ khoa toàn quốc, thầy cô thực sự rất bất ngờ. Chúng tôi không nghĩ học sinh của mình có thể đạt thành tích cao như vậy ở quy mô cả nước, bởi các trường chuyên ở thành phố lớn đều rất mạnh”, thầy nói.

Để có thành tích này, Hiệu trưởng Hứa Tiến Nam cho biết, nhà trường tổ chức ôn luyện theo đúng quy định của Bộ GDĐT, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên hỗ trợ thêm học sinh khi cần thiết thông qua các buổi học phụ đạo và trao đổi trực tuyến. Mỗi môn học đều được bố trí thời lượng ôn tập theo kế hoạch của Sở GDĐT, kết hợp với sự chủ động của giáo viên và học sinh.

Hiện tại, nhà trường đang tiếp tục hỗ trợ học sinh trong việc hoàn thiện các thủ tục và định hướng lựa chọn môi trường đại học phù hợp sau kỳ thi.