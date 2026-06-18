Phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT: Những tổ hợp xét tuyển nào sẽ “lên ngôi”?

Khối D01 và A01 sẽ khởi sắc?

Từ nhận định ban đầu về độ khó của các môn thi, nhiều giáo viên dự báo mặt bằng điểm năm nay có thể biến động theo hướng tăng nhẹ ở một số tổ hợp xét tuyển. Trong đó, D01 và A01 được đánh giá có cơ hội bứt lên, trong khi B00 chịu áp lực lớn hơn do đề Sinh học có tính phân hóa cao.

Đề thi các môn thành phần năm nay có độ khó không đồng đều, được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong mặt bằng điểm của nhiều tổ hợp xét tuyển đại học.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi tiếp tục bám sát định hướng đánh giá năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tuy nhiên độ khó giữa các môn có sự phân hóa, khiến tương quan điểm số giữa các tổ hợp có thể thay đổi so với những năm trước.

Theo dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi vào 8 giờ sáng ngày 1/7.

Thầy Vũ Thanh Hòa, giáo viên trường trung học phổ thông (THPT) Thăng Long nhận định, đề Ngữ văn năm nay có yếu tố gây tranh luận khi mức độ mở và tính vĩ mô trong câu hỏi cao hơn. “Nếu nhìn tổng thể, tôi cho rằng phổ điểm sẽ không quá cao. Những bài làm đạt mức tốt có thể rơi vào khoảng 6,5 đến 7 điểm là hoàn toàn có thể đạt được. Còn để đạt điểm cao hơn thì sẽ khó hơn so với những năm trước. Năm nay có thể sẽ khó hơn, vì mức độ phân hóa rõ hơn, đặc biệt là ở cách học sinh xử lý các vấn đề mang tính vĩ mô và mở”, thầy Hòa cho biết.

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên tại Trung tâm luyện thi ở Hà Nội, nhận định nhìn chung độ khó đề thi năm nay có xu hướng giảm, trong khi thí sinh đã quen với dạng đề mới nên điểm trung bình nhiều môn có thể tăng. Điều này kéo theo sự gia tăng điểm tổng ở một số tổ hợp xét tuyển phổ biến.

Phân tích cụ thể, thầy Nguyên cho rằng môn Toán năm nay tương đối “dễ thở”, thí sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt khoảng 6,5–7 điểm. Ngược lại, môn Ngữ văn được đánh giá khó hơn, có thể khiến phổ điểm giảm từ 0,5–1 điểm so với năm trước, tập trung chủ yếu ở mức 5,5–6 điểm.

Với môn Tiếng Anh, đề thi giảm “tính AI”, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn có độ phân hóa, dự kiến phổ điểm tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm. Từ đó, tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ so với năm trước.

Tương tự, tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) được đánh giá có xu hướng khởi sắc khi Vật lý vừa sức, Tiếng Anh cải thiện mặt bằng điểm, giúp tăng sức cạnh tranh trong mùa tuyển sinh.

Trong khi đó, tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) được dự báo không biến động lớn về mặt bằng chung, nhưng sẽ phân hóa rõ hơn ở nhóm điểm cao. Nguyên nhân là đề Toán có nhiều câu hỏi vận dụng, khiến việc đạt từ 9 điểm trở lên khó hơn so với các năm trước. Vật lý và Hóa học vẫn phù hợp với học sinh khá, giỏi nên phổ điểm nhóm trung bình và khá có thể ổn định.

Tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) được đánh giá là chịu áp lực lớn nhất trong mùa tuyển sinh năm nay. Theo giáo viên, đề Sinh học có độ phân hóa cao, nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải biết vận dụng, phân tích và xử lý dữ liệu. Điều này có thể khiến số lượng bài thi đạt điểm cao không nhiều như các năm trước, ảnh hưởng trực tiếp tới mặt bằng điểm của tổ hợp.

Do đó, B00 được dự báo khó tăng mạnh và tiếp tục duy trì mức độ cạnh tranh cao ở các ngành thuộc khối sức khỏe. Tuy nhiên, các giáo viên cũng lưu ý rằng đây mới chỉ là những nhận định ban đầu dựa trên cấu trúc đề thi và phản hồi của thí sinh sau kỳ thi.

Điểm chuẩn dự báo giữ ổn định, không tăng đột biến

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng phổ điểm chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điểm chuẩn, bên cạnh chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký và mức độ cạnh tranh từng ngành học.

Dự báo tại các trường top đầu như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính và Học viện Ngân hàng, điểm chuẩn nhìn chung giữ ổn định hoặc tăng nhẹ khoảng 0,25–0,5 điểm.

Trong khi đó, ở nhóm trường top giữa có mức điểm xét tuyển từ 18–20, điểm chuẩn có thể giảm khoảng 0,5 điểm do điều chỉnh chỉ tiêu và mở thêm ngành học mới.

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, phổ điểm sẽ không tăng đột biến bởi chỉ tiêu các trường tăng

Các chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nguyện vọng, thay vì chỉ dựa vào dự báo phổ điểm hay xu hướng điểm chuẩn.

Theo các chuyên gia, thí sinh nên chờ kết quả thi và phổ điểm chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố trước khi tính toán chiến lược đăng ký nguyện vọng. Việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và cơ hội nghề nghiệp vẫn là yếu tố quan trọng hơn so với việc chạy theo dự báo điểm chuẩn.

Dự kiến, sau khi phổ điểm toàn quốc được công bố, bức tranh rõ nét hơn về tương quan giữa các tổ hợp xét tuyển sẽ xuất hiện. Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để các trường đại học dự báo điểm chuẩn và xây dựng phương án tuyển sinh cho mùa tuyển sinh 2026.

Sau khi có kết quả thi, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện phân tích điểm của thí sinh để có cơ sở đánh giá chất lượng đề thi, kỳ thi và công tác dạy học trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Bộ cũng phân tích điểm hiệu chỉnh giữa các môn thi nhằm phục vụ công tác đánh giá kết quả thi của từng môn trong kỳ thi.

Theo Bộ GD&ĐT, đây là một trong những yêu cầu mới đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Ngoài việc bảo đảm công bằng trong tuyển sinh, điểm hiệu chỉnh còn cho phép đánh giá khách quan mức độ tiến bộ của từng môn học khi so sánh điểm trung bình thi tốt nghiệp giữa các môn khác nhau trong cùng một địa phương.

Hiện các tỉnh, thành phố đang thực hiện nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Hạ tầng công nghệ thông tin cũng được chuẩn bị để bảo đảm công bố kết quả thi vào 8 giờ sáng ngày 1/7.