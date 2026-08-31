Bảng điểm xuất sắc của những nữ thủ khoa Học viện Quân y

Câu chuyện tuổi thơ chắp cánh ước mơ thành bác sĩ

Trúng tuyển ngành Y khoa hệ Dân sự của Học viện Quân y với số điểm tuyệt đối 30/30, nhưng ít ai biết Nguyễn Trúc Linh Anh - cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam từng hồn nhiên viết về ước mơ của mình: "Em muốn làm bác sĩ để có thật nhiều băng gạc dán cho các bạn không ai bị đau nữa".

Mười năm sau, khi đọc lại bức thư năm nào, Linh Anh cho biết ước mơ tuổi thơ đã dần trở thành khát vọng theo đuổi ngành Y. "Từ mong muốn giúp một người hết đau, em dần hiểu rằng nghề bác sĩ không chỉ chữa lành vết thương mà còn mang lại hy vọng và sự sống cho nhiều người", nữ sinh chia sẻ.

Nguyễn Trúc Linh Anh - cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trúng tuyển Học viện Quân y với số điểm 30/30.

Từ khi xác định theo đuổi ngành Y, Linh Anh luôn coi Học viện Quân y là nguyện vọng hàng đầu. Tuy nhiên, ước mơ ấy suýt không thành hiện thực.

"Em có chút tiếc nuối vì điều kiện sức khỏe của mình chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn trong đợt sơ tuyển. Dẫu vậy, em hiểu rằng cơ hội được học tập tại ngôi trường mơ ước vẫn còn đó. Việc lựa chọn ngành Y khoa hệ Dân sự chính là cách em tiếp tục giữ trọn lời hứa với chính mình", Linh Anh kể.

Nguyễn Trúc Linh Anh luôn duy trì thành tích học tập nổi bật.

Trong 12 năm học, Linh Anh luôn duy trì thành tích học tập nổi bật ở các môn Toán, Tiếng Anh và sau này là Sinh học. Nữ sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội môn Sinh học ở bậc THCS, tiếp tục giành Giải Nhì khi thi vượt cấp ở THPT và đạt 115/150 điểm kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội - một trong những kết quả quan trọng giúp em hiện thực hóa mục tiêu vào Học viện Quân y.

Ước mơ được bồi đắp từ biến cố

Nếu ước mơ của Linh Anh bắt đầu từ một ký ức tuổi thơ, thì với Lê Huỳnh Minh Khuê, ước mơ làm bác sĩ được bồi đắp qua những biến cố của cuộc sống. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội tại Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM), từ nhỏ Minh Khuê đã quen với những câu chuyện về người lính qua ông ngoại, cha và những khúc quân hành vang lên trong tuổi thơ. Với Minh Khuê lúc đó, việc trở thành bác sĩ chỉ đơn giản là để chăm sóc những người thân yêu.

Ước mơ trở thành bác sĩ của Lê Huỳnh Minh Khuê được nuôi dưỡng từ truyền thống gia đình và sự ngưỡng mộ những y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, cứu hộ trong thiên tai.

Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, ước mơ trở thành bác sĩ lại càng rõ ràng hơn trong tâm trí Minh Khuê: "Trải qua những ngày tháng sống chung với dịch COVID-19, em cảm nhận được những nguy hiểm của dịch bệnh và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng y, bác sĩ. Em đã cùng các bạn làm những chiếc kính chắn giọt bắn, dây cài quai khẩu trang gửi đến đội ngũ y tế đang trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Và ước mơ trở thành bác sĩ của em từ đó lại càng rõ hơn".

Suốt 12 năm học, Minh Khuê duy trì thành tích học tập nổi bật với nhiều giải thưởng ở các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, Olympic Sinh học, IELTS 7.5 cùng nhiều hoạt động ngoại khóa, cộng đồng.

Nữ sinh cùng bạn bè thành lập CLB tiếng Anh tại Vũng Tàu nhằm tạo môi trường học ngoại ngữ cho học sinh địa phương, tham gia chương trình Vở trắng cùng bạn đến trường nhằm hỗ trợ trẻ em vùng thiên tai và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Minh Khuê cũng dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng.

Năm 2024, em đạt danh hiệu Huấn luyện viên kỹ năng cấp tỉnh, được bầu làm Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Vũng Tàu. Đến năm 2025, Minh Khuê đại diện thế hệ trẻ thành phố tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cựu chiến binh nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nối dài truyền thống gia đình

Không bắt đầu từ những ước mơ tuổi thơ hay một câu chuyện truyền cảm hứng cụ thể, hành trình đến với Học viện Quân y của Cao Ngọc Ánh (Thái Nguyên) được nuôi dưỡng từ chính truyền thống của gia đình.

Sinh ra trong gia đình có bố và nhiều người thân công tác trong ngành Y, từ nhỏ Ngọc Ánh đã quen với những câu chuyện về nghề chữa bệnh, cứu người. Bên cạnh đó, những ký ức về ông ngoại - người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ - cùng những câu chuyện về người lính và các bác sĩ quân y trên chiến trường cũng để lại trong cô sự ngưỡng mộ đặc biệt.

Hành trình đến với Học viện Quân y của Cao Ngọc Ánh (Thái Nguyên) được nuôi dưỡng từ chính truyền thống của gia đình.

"Qua lời kể của ông, em hình dung những bác sĩ quân y không chỉ chữa bệnh mà còn cùng người lính đối mặt với thiếu thốn, hiểm nguy. Chính sự tận tâm, lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến ấy khiến em luôn mong một ngày được trở thành một người như vậy", Ngọc Ánh chia sẻ.

Từ những điều gần gũi trong gia đình, tình yêu với ngành Y dần lớn lên, còn môi trường quân đội lại trở thành đích đến mà nữ sinh mong muốn chinh phục. "Em luôn hình dung một ngày mình được khoác lên cả hai màu áo: Màu trắng của người thầy thuốc và màu xanh của người quân nhân. Với em, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chữa bệnh, cứu người và sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần", nữ sinh nói.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ngọc Ánh đạt 28,75 điểm khối B00 (Toán 10, Hóa học 9,25, Sinh học 9,5), đồng thời giành 2 giải Nhì và 1 giải Ba học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh.