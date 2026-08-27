Nữ sinh TP.HCM đạt điểm tuyệt đối 30/30, nhận nhiều giải thưởng, sớm vào Đảng và ước mơ không phải ai cũng dám với tới

Ấn tượng nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30

Trao đổi với PV báo Dân Việt, nữ sinh Lê Huỳnh Minh Khuê, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP.HCM không giấu được niềm vui khi ước mơ của mình đang dần trở thành hiện thực.

Trong kỳ xét tuyển đại học năm 2026 vừa qua, Minh Khuê đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 30/30 vào ngành Y khoa hệ quân sự, Học viện Quân y. Đây là ngôi trường không phải ai cũng dám mơ ước bởi chỉ tiêu dành cho nữ rất hiếm hoi. Năm nay có 14 thí sinh nữ trúng tuyển và điểm chuẩn lên tới 29,6, tương đương gần 10 điểm/môn mới đỗ.

Sinh năm 2007 tại Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM, Khuê cho biết, gia đình có truyền thống quân nhân nên từ nhỏ em đã được nghe những câu chuyện về người lính, về tình yêu quê hương, đất nước.

"Gia đình em là gia đình quân nhân, ông ngoại em và ba là bộ đội. Tuổi thơ của em gắn liền với lời ru của bà, với sự dạy dỗ của mẹ, với tiếng ầu ơ mỗi trưa hè xen lẫn hương gió biển, với những âm thanh cuộc sống sôi nổi hàng ngày và với cả những bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, những khúc quân hành...", Khuê chia sẻ.

Chính vì vậy, từ lúc nào trong Khuê đã hình thành một ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu.

Lê Huỳnh Minh Khuê, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP.HCM. Ảnh: NVCC

Những năm tháng học phổ thông càng giúp Khuê hiểu hơn về giá trị của nghề y và củng cố lựa chọn của mình. Đặc biệt, thời gian cả nước chống dịch Covid-19 để lại trong cô gái trẻ những dấu ấn sâu sắc. Khuê tận mắt cảm nhận sự nguy hiểm của dịch bệnh và chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế, bác sĩ. Hình ảnh người bác sĩ trong suy nghĩ của Khuê không còn là một nghề nghiệp đơn thuần. Đó là công việc gắn với trách nhiệm, sự hy sinh và khả năng đem lại sự sống, niềm tin cho người khác. Vì vậy, Khuê đã cùng các bạn làm những chiếc kính chắn giọt bắn, dây cài quai khẩu trang gửi tới lực lượng y tế đang trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Để thực hiện ước mơ đó, tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khuê luôn duy trì thành tích học sinh giỏi, học sinh xuất sắc trong suốt 12 năm. Khuê còn sở hữu nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học thuật trong và ngoài nước, từ tiếng Anh qua mạng IOE, Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh đến các kỳ thi học sinh giỏi.

Khuê giành giải 4 và giải 3 tại kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm lớp 10 và lớp 11; giải Nhì Olympic học sinh giỏi 27/4 môn Sinh học năm lớp 10 và 11; giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp TP.HCM năm lớp 12 môn Sinh học và giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố môn Sinh học. Bên cạnh đó, Khuê đạt IELTS 7.5 và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Khuê cùng các bạn thành lập CLB tiếng Anh Vũng Tàu nhằm khuyến khích học sinh học ngoại ngữ, đồng thời tham gia chương trình “Vở trắng cùng bạn khó khăn đến trường”, trao vở cho trẻ em nghèo và các bạn ở những vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Minh Khuê tham dự nhiều kỳ thi học sinh giỏi và nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Năm 2024, Khuê đạt danh hiệu Huấn luyện viên Kỹ năng cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Nữ sinh cũng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Vũng Tàu khóa VII và tham dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII.

Năm 2025, Khuê đại diện thế hệ trẻ TP Vũng Tàu gửi lời tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên hành trình ấy, một dấu mốc đặc biệt đến với Khuê khi em chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với Khuê, đó không chỉ là một thành tích mà còn là một bước đệm để tiếp tục con đường mình đã lựa chọn.

Chọn con đường khó để giữ trọn một ước mơ

Để chạm tới cánh cửa đại học, Minh Khuê không đặt trọng tâm vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Thay vào đó, nữ sinh lựa chọn những phương thức tuyển sinh khác để tăng cơ hội trúng tuyển, trong đó có kỳ thi đánh giá năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ.

Khuê cho biết, ngay từ hè đã chủ động học trước phần lý thuyết trong sách giáo khoa. Những nội dung chưa hiểu được ghi chú lại để khi bước vào năm học có thể nhanh chóng tìm lời giải, dành thêm thời gian cho việc luyện đề. Cô cũng luyện nhiều đề từ các nguồn khác nhau, qua đó làm quen với nhiều dạng câu hỏi và cách tiếp cận kiến thức.

Sự chủ động trong học tập giúp Khuê đạt điểm xét tuyển đại học 30/30 và giành cơ hội bước vào ngôi trường mình mong muốn. Dù ngôi trường cô theo học nằm ở Hà Nội, cách rất xa nơi cô gái sinh ra và lớn lên, nhưng khoảng cách địa lý không khiến Khuê thay đổi lựa chọn. Trái lại, đó là một bước chuyển mới trong hành trình trưởng thành của mình.

Quyết tâm đạt 30/30 điểm, Minh Khuê ra Hà Nội học thực hiện ước mơ của mình. Ảnh: NVCC

“Chặng đường phía trước vẫn đang chờ em, rất nhiều điều phải học, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đến tác phong, kỷ luật của một người quân nhân”, Khuê chia sẻ.

Tân sinh viên ngành Y khoa cũng xác định mục tiêu cho những năm tháng sắp tới là cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi, đồng thời là một người sĩ quan tận tụy với Tổ quốc và nhân dân.

"Chặng đường phía trước vẫn đang chờ em, rất nhiều điều phải học, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đến tác phong, kỷ luật của một người quân nhân. Em sẽ cố gắng hết mình để thực hiện hoài bão ước mơ của em, thực hiện lời hứa "viết tiếp trang sách của riêng em một cách thật rõ ràng, thật ý nghĩa...", Khuê cho hay.

Cô Lâm Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, nhận xét Minh Khuê là một lớp trưởng gương mẫu, đại diện tiêu biểu của tập thể lớp.

“Trong quá trình học tập, Minh Khuê luôn nỗ lực, cố gắng và đạt thành tích cao, đặc biệt trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp thành phố, kỳ thi khoa học kỹ thuật... Trong cuộc sống, Khuê là cô học trò giản dị, khiêm tốn, nhiệt tình và có tấm lòng nhân hậu. Trên hành trình thiện nguyện, em đã trao yêu thương tới những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng lũ, giúp các em có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh.

Là giáo viên chủ nhiệm, tôi rất tự hào về Minh Khuê và tin tưởng em sẽ tiếp tục nỗ lực trong học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành một bác sĩ quân y tài đức vẹn toàn, cống hiến những giá trị tốt đẹp cho xã hội, đúng như tâm nguyện em luôn theo đuổi”, cô Hiền chia sẻ.