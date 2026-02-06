Xôn xao cái tên "lạ chưa từng thấy" của học sinh Nghệ An trên Giấy khen Trạng Nguyên Tiếng Việt

Mới đây, hình ảnh giấy khen cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt tại Nghệ An với dòng tên học sinh khác lạ đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, trên giấy khen ghi tên học sinh là “hoàng Hoàng đình nhật gia vinh”. Học sinh này đang học khối 4 tại một trường tiểu học ở Nghệ An và đã đạt giải tại Kỳ thi Hương.

Tên học sinh gây chú ý. Ảnh: CMH

Được biết, cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt là sân chơi hoàn toàn tự nguyện, miễn phí, được tổ chức liên tục hơn 10 năm qua nhằm giúp học sinh tiểu học hiểu và yêu tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, địa lý quê hương, đồng thời hình thành kỹ năng công dân số trong thời đại công nghệ.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, bà Tống Thị Thuần- Phó trưởng ban tổ chức sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt xác nhận, có tài khoản học sinh với tên đăng nhập vinh2btsx3, tên khai báo trên hệ thống là “hoàng Hoàng đình nhật gia vinh”. Tài khoản này đã tham gia sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt và đạt giải Khuyến khích tại Kỳ thi Hương năm học 2025–2026.

Kết quả của học sinh được ghi nhận đầy đủ, hợp lệ trên hệ thống quản lý của BTC. Ảnh: NVCC

Bà Thuần cho biết: "Tên học sinh được in trên giấy khen được lấy nguyên trạng từ thông tin do học sinh hoặc phụ huynh tự khai báo khi đăng ký tài khoản tham gia cuộc thi. Trong thực tế, có những trường hợp người tham gia khai sai chính tả, sử dụng bí danh hoặc không nhập đầy đủ họ tên theo giấy khai sinh".

Theo ban tổ chức, đây là quyền khai báo thông tin của người tham gia và đơn vị tổ chức không tự ý chỉnh sửa tên nếu chưa có đề nghị chính thức từ phía phụ huynh hoặc nhà trường. Hiện nay, BTC vẫn tiếp nhận và hỗ trợ chỉnh sửa thông tin tên học sinh trên giấy khen khi nhận được yêu cầu qua địa chỉ email chính thức.

"Ban tổ chức đã nhiều lần đăng tải thông báo, khuyến nghị học sinh khai báo đúng họ tên thật nhằm tránh những phát sinh không mong muốn trong quá trình in giấy khen, giấy chứng nhận. Tuy nhiên, với số lượng hàng triệu học sinh tham gia trên toàn quốc, ban tổ chức không có điều kiện rà soát thủ công từng trường hợp hay liên hệ riêng lẻ với từng học sinh", bà Thuần thông tin.

Chia sẻ về quan điểm của Ban tổ chức về việc là sân chơi Tiếng Việt thì nên sử dụng đúng tên thật học sinh hay ghi tên đăng nhập trên tài khoản, bà Thuần cho biết: "Trạng Nguyên Tiếng Việt là sân chơi tự nguyện, không mang tính bắt buộc. Học sinh có quyền tham gia hoặc không tham gia, có thể sử dụng tên thật hoặc bí danh nếu chỉ muốn trải nghiệm, thử sức và không sử dụng giấy khen cho mục đích hành chính. Ban tổ chức tôn trọng quyền lựa chọn của học sinh và phụ huynh trong khuôn khổ quy định của sân chơi".

Sau hơn 10 năm tổ chức, Trạng Nguyên Tiếng Việt đã trở thành sân chơi trí tuệ quen thuộc với học sinh tiểu học trên cả nước. Hiện nay, chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều địa phương, giúp nhiều trường học và học sinh tiếp cận sân chơi trí tuệ bổ ích, truyền cảm hứng học tập tích cực, góp phần xây dựng phong trào học tập và yêu thích môn Tiếng Việt sâu rộng hơn.