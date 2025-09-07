Trường xin lỗi vì đưa hoàn cảnh của các học sinh khó khăn trong lễ khai giảng

Theo đó, trên Fanpage, Trường Tiểu học Thái Thịnh cho biết, trong lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 vừa qua, trường đã có sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

"Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục. Trân trọng xin lỗi và cảm ơn", thư xin lỗi viết.

Trước đó, hình ảnh màn công bố danh sách học sinh khó khăn nhận quà trên màn hình LED trước tất cả học sinh và phụ huynh nhà trường sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người với những luồng quan điểm trái chiều.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: N.T.Đ

Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc một trường tiểu học công khai danh sách các em được nhận hỗ trợ kèm hoàn cảnh cho tất cả phụ huynh và học sinh, dù nhằm mục đích minh bạch, nhưng lại thiếu nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều hệ lụy tâm lý - xã hội.

“Đặc biệt, trẻ tiểu học đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, rất nhạy cảm với ánh nhìn từ bạn bè, vì thế việc bị 'nêu tên', công khai hoàn cảnh nghèo khó... có thể tạo ra cảm giác xấu hổ, mặc cảm, khiến các em mất tự tin, thu mình hoặc né tránh các hoạt động tập thể, ông Nam phân tích.

Nguy hiểm hơn, theo ông, cách làm này có thể tạo ra sự phân biệt vô hình trong lớp học, khi một số em trở thành đối tượng trêu chọc, bị ‘gắn mác’ và xa lánh. Điều này vô tình tạo định kiến xã hội, sự phân biệt đối xử ngay trong môi trường giáo dục - vốn cần phải là nơi an toàn, công bằng và nuôi dưỡng sự tôn trọng lẫn nhau.

Về lâu dài, những vết hằn tâm lý ấy có thể làm suy giảm lòng tự trọng, động lực học tập của trẻ, thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa phụ huynh với nhau và với nhà trường khi cha mẹ cảm thấy con mình bị “bêu tên” trước tập thể. Khi chính mình cũng cảm thấy “mất mặt”, nhiều gia đình thậm chí từ chối không nhận.

Theo ông Nam, để tránh những tổn thương không đáng có, nhà trường cần thay đổi cách triển khai: Bảo mật thông tin cá nhân, trao học bổng hoặc hỗ trợ một cách kín đáo, tế nhị, sử dụng ngôn ngữ tích cực như “học bổng đồng hành” hay “học bổng ngôi sao” hàm ý khích lệ sự nỗ lực. Nhà trường cũng có thể tổ chức các hoạt động giáo dục về sự sẻ chia để cả tập thể học sinh hiểu giá trị của yêu thương và trách nhiệm cộng đồng, giúp đỡ nhau từ những công việc hàng ngày. Khi đó, việc hỗ trợ sẽ vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa giữ được danh dự, sự tự tin và bình đẳng cho tất cả các em.

“Hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn là cần thiết, nhưng cách làm phải nhân văn, thể hiện đúng tinh thần của nhà giáo dục chứ không thể hành chính hóa. Nếu thiếu sự nhạy cảm này, chúng ta có thể vô tình biến sự giúp đỡ thành một vết thương tinh thần cho các em”, ông Nam nói.