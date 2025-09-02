Thiếu nhi Nghệ An sáng tạo xếp hình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Các em học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Liên (phường Quỳnh Liên, Nghệ An) xếp thành hình ngôi sao, ngay bên dưới là dòng chữ "Việt Nam" nổi bật, như một lời khẳng định tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. ẢNH: CSCC

Thầy trò Trường Tiểu học Quỳnh Liên cùng hòa mình vào không khí tự hào non sông, luôn mang trong mình lòng biết ơn và tự hào được là con dân đất Việt, hun đúc tinh thần bất khuất, yêu nước và khát vọng vươn lên. ẢNH: CSCC

Tại Trường Tiểu học Nghĩa Phúc (xã Tân An), hàng trăm học sinh trong đồng phục áo đỏ sao vàng xếp thành hình số 2/9 và 80.

Hòa chung trong không khí của cả nước, gần 1000 thầy cô và học sinh khối 4, 5 Trường Tiểu học Lê Lợi cùng nhau tạo nên bức tranh đầy tự hào hình chữ S – dáng hình đất nước Việt Nam thân yêu, với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim em”.

Không chỉ khối tiểu học, sinh viên Trường Đại học Nghệ An cũng hòa chung không khí bằng các hoạt động trang trí, check-in, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc.