Tiệc tùng triền miên: Cảnh báo nguy cơ tổn thương gan

Cuối năm là thời điểm các buổi tiệc diễn ra liên tiếp, cũng là lúc lá gan phải "gồng mình" xử lý lượng lớn rượu bia, thực phẩm nhiều chất béo và các chất chuyển hóa. Nếu tần suất tiệc tùng lên tới 3 - 4 lần mỗi tuần, nguy cơ rối loạn chức năng gan sẽ gia tăng rõ rệt nếu không được kiểm soát tốt. Việc phát hiện muộn khiến bệnh dễ tiến triển nặng, vì vậy cần chủ động phòng ngừa tổn thương gan.

Gan dễ bị tổn thương do rượu bia

Uống rượu bia trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan. Tuy nhiên, rất khó xác định chính xác lượng rượu tiêu thụ ở mức nào thì bắt đầu ảnh hưởng đến gan, bởi điều này phụ thuộc vào từng cá nhân. Điều nguy hiểm là các triệu chứng thường ít xuất hiện cho đến khi tổn thương gan đã tiến triển phức tạp.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như khô miệng, khát nước, sốt, buồn nôn, kích động, phân lẫn máu, phát triển vú ở nam giới, giảm khả năng tập trung, choáng váng, xanh xao, đỏ lòng bàn tay hoặc bàn chân, nôn ra máu…

Khi bệnh tiến triển nặng, gan có thể xuất hiện những biểu hiện rõ rệt hơn như:

- Vàng da

Suy giảm chức năng gan khiến sắc tố mật và bilirubin trong máu tăng cao, dẫn đến hiện tượng vàng da và vàng lòng trắng mắt. Trong một số trường hợp, nước tiểu cũng sẫm màu do bilirubin được thải qua thận. Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho biết vàng da thường là triệu chứng đầu tiên, thậm chí có thể là dấu hiệu duy nhất của tổn thương gan ở một số người.

- Mệt mỏi

Ở giai đoạn sớm của bệnh gan do rượu, chất béo có thể tích tụ trong gan, gây viêm gan nhiễm mỡ. Tình trạng này hiếm khi có triệu chứng rõ ràng nên khó phát hiện sớm. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược và sụt cân.

- Viêm gan

Trong giai đoạn đầu của tổn thương, gan có thể bị viêm - phản ứng của cơ thể trước tình trạng nhiễm độc. Gan to ra gây đau và chướng bụng, được gọi là viêm gan do rượu. Các triệu chứng thường gặp gồm chán ăn, buồn nôn, nôn mửa và sốt.

Cần chủ động phòng ngừa tổn thương gan.

Cần làm gì để phòng ngừa tổn thương và phục hồi gan?

Hạn chế hoặc tránh rượu bia và các chất kích thích

Uống nhiều rượu không chỉ gây hại cho gan mà còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh và nhiều cơ quan khác. Người thường xuyên sử dụng rượu bia cần giảm dần tần suất và liều lượng, thay thế bằng nước lọc, nước trái cây, trà xanh… Trong trường hợp rượu bia là yếu tố bắt buộc trong công việc, có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ bảo vệ gan theo tư vấn y tế.

Duy trì cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo phì tạo thêm gánh nặng cho gan, đặc biệt là bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ không do rượu còn liên quan đến bệnh tim mạch và tình trạng kháng insulin. Nếu không cải thiện, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan. Nghiên cứu cho thấy giảm 7 - 10% trọng lượng cơ thể trong vòng một năm ở người béo phì có thể giúp cải thiện đáng kể tổn thương gan.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Bệnh gan không chỉ gặp ở người thừa cân mà còn ở những người ăn kiêng không hợp lý hoặc thường xuyên sử dụng đồ ăn vặt, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quản. Do đó, nên ưu tiên thực phẩm tươi sạch, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và hạn chế tiêu thụ carbohydrate tinh chế, đặc biệt là đường.

Bổ sung đủ nước mỗi ngày

Uống đủ nước là cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp gan tăng cường trao đổi chất và thải độc. Có thể uống nước ấm pha một lát chanh để hỗ trợ làm dịu các triệu chứng viêm và tăng lưu lượng máu đến gan. Trung bình người trưởng thành nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, trong trường hợp không thuận tiện, nước lọc thông thường cũng giúp hỗ trợ phục hồi chức năng gan.

Thường xuyên luyện tập thể dục

Tập thể dục đều đặn giúp duy trì vóc dáng, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn. Kết hợp vận động với chế độ ăn uống khoa học giúp tăng trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa, phòng ngừa béo phì và gan nhiễm mỡ. Mỗi ngày nên dành ít nhất 30 phút luyện tập, duy trì 5 - 7 ngày mỗi tuần.

Ngoài ra, việc chủ động tiêm phòng vaccine viêm gan virus cũng là biện pháp quan trọng để bảo vệ gan. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ tổn thương gan hoặc viêm gan, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.