Cảnh cáo, cắt giảng dạy đối với cô giáo sửa bài thi của nhiều học sinh

Liên quan vụ cô T.T.K.N - giáo viên Tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tự ý sửa bài thi, hạ điểm nhiều học sinh, ngày 5/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cho biết: Nhà trường đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời không phân công nhiệm vụ giảng dạy đối với giáo viên này.

Hiện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đang xem xét, bố trí và phân công nhiệm vụ khác phù hợp đối với cô N.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ nơi cô T.T.K.N giảng dạy.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc trước việc giáo viên bộ môn Tiếng Anh bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm.

Qua kiểm tra, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ xác định có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên Tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh.

Làm việc với tổ xác minh nhà trường, cô T.T.K.N thừa nhận đã tự ý sửa bài của các học sinh. Cô giáo N. giải trình rằng, học kỳ 1, trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập, nên đã hạ thấp điểm.

Liên quan đến những phản ánh xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trong thời gian vừa qua.

Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; không để kéo dài, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành; yêu cầu hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8/2.