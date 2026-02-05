Trường đại học chi tới gần 70 tỷ đồng thưởng Tết Nguyên đán 2026

Tết Nguyên đán 2026, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM chi hơn 68 tỷ đồng để thưởng Tết cho khoảng 1.600 cán bộ, giảng viên và người lao động. Theo đó, mỗi cá nhân được nhận lương tháng 13 cùng khoản thưởng bổ sung, với mức bình quân khoảng trên 40 triệu đồng/người. Chế độ thưởng được tính dựa trên hệ số lương nên mức thưởng cụ thể của mỗi người có sự khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, mức thưởng Tết năm nay của giảng viên và nhân viên tương đương hoặc cao hơn so với năm trước.

Trường ĐH Luật TPHCM thực hiện chính sách chăm lo Tết Nguyên đán 2026 theo quy chế chi tiêu nội bộ. So với năm 2025, năm nay nhà trường tăng 10% tiền thưởng chung cho tổng số gần 500 cán bộ, giảng viên và người lao động, trong đó có 353 giảng viên. Bên cạnh đó, trường tăng 5% tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua. Ngoài ra, nhà trường còn chi bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm của năm 2025 cho toàn bộ viên chức và người lao động. Quỹ thưởng này cũng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM, chính sách thưởng Tết được áp dụng theo hướng khác. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết HUTECH thưởng Tết cho mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên tương đương một tháng thu nhập thực tế.

Do mức thu nhập hàng tháng của từng vị trí công tác khác nhau, mức thưởng Tết cũng có sự chênh lệch tương ứng. Theo đó, mức thưởng thấp nhất tại trường là trên 10 triệu đồng/người. Với những vị trí có thu nhập cao, mức thưởng Tết có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Chẳng hạn, đối với vị trí phó hiệu trưởng, mức thu nhập hàng tháng dao động khoảng 40-50 triệu đồng, nên mức thưởng Tết cũng tương đương.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thưởng cho cán bộ, giảng viên và người lao động một tháng lương cùng khoản hỗ trợ cố định, bao gồm chi phí trang phục, ăn trưa và các dịch vụ tiện ích trong trường. Cụ thể, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên được thưởng một tháng lương, kèm theo khoản tiền cố định 25 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, tiền lương dùng để tính thưởng không chỉ bao gồm mức lương theo quy định của Nhà nước mà còn cộng thêm phần thu nhập theo cơ chế tiền lương riêng của nhà trường, được xây dựng trên cơ sở tự chủ tài chính.

Với cách tính này, mức thưởng Tết Nguyên đán tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có sự chênh lệch tùy theo chức danh, thâm niên và mức thu nhập của từng cá nhân. Theo đó, mức thưởng thấp nhất dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường khoảng 30 triệu đồng/người. Đối với những vị trí có hệ số lương và thu nhập cao, đặc biệt là cán bộ quản lý hoặc giảng viên có thâm niên, tổng mức thưởng Tết có thể lên tới 70-80 triệu đồng/người, thậm chí cao hơn.

PGS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 của trường giữ nguyên như năm 2025, được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành và áp dụng từ trước. Điểm đáng chú ý trong chính sách này là nhà trường áp dụng nguyên tắc bình đẳng tuyệt đối trong thưởng Tết, không phân biệt chức danh, vị trí công tác hay trình độ chuyên môn. Theo đó, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và lãnh đạo nhà trường có thời gian làm việc từ đủ một năm trở lên đều được hưởng chung một mức là 30 triệu đồng/người. Tiền lì xì đầu năm là 5 triệu/người.

Đối với những trường hợp công tác dưới một năm, hoặc có thời gian nghỉ làm việc không hưởng lương, mức thưởng sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế. Riêng các trường hợp nghỉ việc hoặc chuyển công tác, chỉ những người đã làm việc tại trường trên 6 tháng mới được xét thưởng và mức thưởng cũng được tính tương ứng theo thời gian làm việc. Chính sách này không áp dụng đối với lao động hợp đồng công nhật, thời vụ.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng quy định cụ thể các mức thưởng đối với viên chức bị kỷ luật hoặc có kết quả đánh giá thi đua chưa cao. Viên chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên chỉ được hưởng 70% mức thưởng Tết. Trường hợp trong năm có 2 tháng liên tiếp bị xếp loại thi đua từ mức B trở xuống sẽ được hưởng 90%, nếu có 3 tháng trở lên bị xếp loại từ mức B trở xuống thì mức thưởng giảm còn 80%.

Ngoài khoản thưởng chính, Trường ĐH Công Thương TPHCM còn dành kinh phí để lì xì đầu năm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, đồng thời chuẩn bị quà tặng tri ân dành cho cán bộ lãnh đạo và nhà giáo đã nghỉ hưu. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động thưởng, quà Tết và lì xì đầu năm của nhà trường được ước tính hơn 32 tỷ đồng.