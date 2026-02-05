Chuyện lạ ở Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, trường cấp 3 xây dựng sai phép vẫn rầm rộ cho học sinh vào học

Sáng 4/2, theo ghi nhận của PV Dân Việt, mặc dù là công trình sai phạm, nhiều lần bị chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng thi công, buộc tháo dỡ nhưng Trường THPT Đặng Thai Mai (Hà Nội) vẫn cho nhiều lớp học.

Trước đó, thời gian qua, trường này vẫn tiến hành xây dựng rầm rộ, bất chấp lệnh cấm. Không những thế, công trình trên vẫn hoàn thiện một cách đầy bất ngờ và được đưa vào sử dụng.

Trường THPT Đặng Thai Mai - nơi tồn tại công trình xây dựng sai phép. Ảnh: Gia Khiêm

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Trung Giã, Hà Nội cho biết, đã nhận được một số thông tin phản ánh của người dân về việc Trường THPT Đặng Thai Mai cho học sinh học tại công trình sai phạm.

Theo vị lãnh đạo này, đơn vị đang thụ lý hồ sơ xử lý công trình xây dựng sai phép quy định pháp luật. Hai năm qua, trường này không được Sở GDĐT Hà Nội cho phép tuyển sinh.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, bà Bùi Thị Thuý Ngân, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã khẳng định, đây là công trình vi phạm chắc chắn phải dừng và không được phép thi công xây dựng. Quan điểm của xã tất cả sai phạm phát sinh đều phải dừng. Đây là công trình được xây dựng trên diện tích 3 loại đất: đất công, đất nông nghiệp và đất cá nhân mua.

Hình ảnh học sinh học tại công trình xây dựng sai phép sáng 4/2. Ảnh: Gia Khiêm

Trước phản ánh của PV Dân Việt về việc mặc dù xác định sai phạm nhưng công trình vẫn liên tục được thi công, bất chấp chỉ đạo của chính quyền địa phương, thách thức dư luận, bà Ngân cho biết, sau sự việc, UBND xã Trung Giã sẽ báo cáo đề xuất UBND thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo.

Toàn cảnh công trình sai phép. Ảnh: Gia Khiêm

“Chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà trường không được tiếp tục xây dựng, nếu không khi cưỡng chế, phá dỡ chỉ càng thiệt hơn cho trường", bà Ngân nhấn mạnh.

Như Dân Việt đã phản ánh trong loạt bài liên quan đến Trường THPT Đặng Thai Mai ở xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (cũ), nay là xã Trung Giã, Hà Nội, trên diện tích đất nông nghiệp rộng hơn 200m2, Ban giám hiệu nhà trường đã tự ý tổ chức thi công xây dựng công trình 4 tầng với hàng chục phòng.

Hành vi vi phạm trật tự xây dựng nêu trên được cơ quan chức năng phát hiện hồi cuối năm 2024, từ thời điểm công trình ở giai đoạn thi công phần móng. Sau đó, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn đã có nhiều văn bản chỉ đạo về xã, yêu cầu đình chỉ ngừng hoạt động thi công ít nhất 5 lần cho tới khi được cấp chính quyền phê duyệt, cấp phép. Tuy nhiên, phía nhà trường không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, tiếp tục thi công, hoàn thiện dãy phòng học này.

Sau đó, Thanh tra huyện Sóc Sơn (cũ) đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong vụ việc xây "chui" dãy phòng học 4 tầng tại Trường THPT Đặng Thai Mai.

Thanh tra huyện Sóc Sơn (cũ) đề nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo UBND xã Hồng Kỳ, lãnh đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn và các công chức liên quan vì chưa làm hết trách nhiệm theo chức năng, thẩm quyền được giao.