Thủ khoa "kép" toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2022 tiếp tục tốt nghiệp sớm đại học danh tiếng, điểm cao chót vót

Thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 ngày ấy - bây giờ

Vũ Thị Thi, quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (nay thuộc xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ), từng được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Viết Xuân đã xuất sắc đạt 28,9 điểm tổ hợp môn Toán - Văn - Ngoại ngữ, trở thành thủ khoa “kép” khối D và D04 toàn quốc.

Sau đó, Thi tiếp tục theo học lớp Trung 03K61, chuyên ngành Tiếng Trung thương mại, Trường Đại học Ngoại thương, đồng thời đảm nhiệm vai trò lớp trưởng nhiệm kỳ 2022–2026.

Học tập trong môi trường đại học năng động, nữ sinh ngày nào vẫn giữ vững phong độ học tập ấn tượng. Thi đạt GPA 3.86/4.0, điểm rèn luyện 92,57/100, tốt nghiệp loại Xuất sắc và hoàn thành chương trình đào tạo chỉ trong 3,5 năm, sớm hơn 0,5 năm so với kế hoạch.

Trước đó, Thi cũng từng đạt giải Nhì môn Khoa học Xã hội cấp huyện Vĩnh Tường, giải Nhất Khoa học Xã hội cấp Tỉnh.

Tuy nhiên, khi chia sẻ về “bí quyết” học tập, Thi lại có góc nhìn khá nhẹ nhàng và thực tế. Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô cho biết: “Em không có bí quyết gì đặc biệt. Cơ chế hoạt động của não bộ mỗi người không giống nhau. Thường não em sẽ hoạt động tích cực hơn khi có áp lực thi cử. Em chọn học khi não sẵn sàng tiếp thu kiến thức, chứ không cố nhồi nhét hay kéo dài thời gian ngồi trên bàn học”.

Không chỉ dừng lại ở việc học chuyên ngành, Thi còn chủ động trang bị cho mình khả năng ngoại ngữ đa dạng. Ngoài tiếng Trung – ngành học chính, cô có thể đọc hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh, tạo nền tảng thuận lợi cho việc học tập và làm việc trong môi trường quốc tế sau này.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Tiếng Trung thương mại, Thi cho biết cô bị thu hút bởi tính ứng dụng cao của chương trình học. “Đây không chỉ là học ngôn ngữ mà còn được tiếp cận các kiến thức về thương mại, incoterms, chính sách thương mại quốc tế, kinh tế… Điều đó khiến em cảm thấy rất hứng thú vì được học những thứ gắn với thực tế”, cô nói.

Chính sự kết hợp giữa ngôn ngữ và kinh tế đã giúp Thi định hình rõ hơn con đường phát triển của mình trong tương lai.

Ngày 30/4: Biết ơn vô cùng các thế hệ trước

Nhắc đến dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Thi cho biết cô dự định sẽ dành thời gian bên gia đình và bạn bè, cùng nhau xem một bộ phim về thời chiến. Với cô, đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cách để nhìn lại lịch sử, hiểu hơn về những gì các thế hệ đi trước đã trải qua.

Thi sum vầy cùng gia đình, bạn bè trong dịp 30/4 này.

“Dịp lễ đất nước thống nhất, Bắc – Nam sum vầy cũng là lúc em trở về đoàn tụ với gia đình và người thân. Khi được sinh ra trong thời bình, mỗi sáng đi trên đường, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, em cảm nhận đó là một niềm hạnh phúc rất giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa của một công dân Việt Nam. Đất nước độc lập, công dân tự do và hướng tới hạnh phúc”, Thi chia sẻ.

Trong những suy nghĩ của mình, nữ sinh không giấu được sự xúc động và biết ơn. “Trước hết, em cảm thấy biết ơn vô cùng các thế hệ đi trước – những người đã hy sinh, đổ máu để làm nên màu đỏ của lá cờ độc lập hôm nay. Sau đó là cảm giác may mắn vì mình được sống và hưởng những thành quả ấy”.

Từ sự biết ơn đó, Thi cũng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong hành trình phía trước. “Em nghĩ mỗi người trẻ hôm nay đều cần tiếp nối, duy trì và phát huy những giá trị quý báu mà thế hệ trước đã để lại. Sự nỗ lực của chúng em, dù nhỏ bé, cũng là một phần để tiếp tục ‘thổi gió’ cho lá cờ Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa”, cô bày tỏ.

Cô Lê Thanh Thuỳ Dương, Phó trưởng Khoa Tiếng Trung Quốc, nhận xét: "Sinh viên Vũ Thị Thi là một trong những gương mặt tiêu biểu của Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại thương. Trong quá trình học tập, em luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, chủ động và có năng lực học thuật nổi bật, đặc biệt ở các học phần chuyên ngành về thương mại và tài chính do tôi trực tiếp giảng dạy.

Em Thi không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật và hoạt động ngoại khóa, cho thấy sự phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và tư duy. Bên cạnh đó, em luôn có thái độ cầu thị, khiêm tốn, ứng xử đúng mực với thầy cô và hòa đồng, hỗ trợ bạn bè.

Với góc nhìn của một giảng viên trực tiếp giảng dạy và cũng là trong Ban chủ nhiệm Khoa, tôi đánh giá cao sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần cầu tiến của em. Tôi cũng rất tự hào về những gì em đã đạt được và tin tưởng em sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình trên chặng đường phía trước.

Những thành tích và thái độ học tập nghiêm túc của em chắc chắn sẽ là nguồn động lực tích cực, truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên khác trong Khoa".