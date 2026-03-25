Từ học sinh giỏi Toán đến thủ khoa 'kỷ lục' của Bách khoa Hà Nội

Sáng 24/3, Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, vỡ òa khi điểm số 98,98/100 hiện trên màn hình tra cứu điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó hai tiếng, Bách khoa thông báo đây là mức điểm cao nhất lịch sử 6 năm của kỳ thi. Trong hơn 20.000 thí sinh thi TSA đợt 2, chỉ 3 em đạt điểm trên 90.

"Em vui đến nỗi không còn nhớ chính xác số câu đã trả lời đúng phần Tư duy Khoa học", Đạt nói.

Theo thông báo của trường, phần này Đạt đúng 33/40 câu. Với phần Tư duy Toán học, nam sinh đúng 40/40, còn Tư duy Đọc hiểu đạt 18/20 câu.

Nam sinh từng thi đánh giá tư duy đợt 1 hôm 24/1 và đạt 82,85 điểm, thuộc top 60 thí sinh điểm cao nhất trong gần 17.000 thí sinh. Tuy nhiên, Đạt quyết tâm thi lần hai bởi cảm thấy có thể đạt kết quả đột phá hơn.

Nguyễn Tuấn Đạt. Ảnh: Trường THPT Vĩnh Bảo cung cấp

Đạt xác định tham gia kỳ thi đánh giá tư duy từ lớp 10, sau khi được các thầy cô trong trường định hướng. Dù vậy, phải đến đầu năm nay, khi bước vào năm cuối cấp, Đạt mới tập trung ôn luyện cho kỳ thi.

Mỗi ngày, nam sinh dành 1-2 tiếng để luyện đề, trung bình một tuần làm được 4-5 đề, đều đặn suốt ba tháng qua. Sau đó, em thường rà soát các câu sai để xem lại kiến thức phần đó. Song song, nam sinh tập trung học trên lớp, nhờ thầy cô hỗ trợ, gửi thêm tài liệu để ôn luyện cả cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đạt đánh giá đề thi TSA đòi hỏi thí sinh có năng lực toàn diện, tư duy logic tốt. Với phần Tư duy Toán học, em không gặp nhiều khó khăn bởi học tốt sẵn và thường xuyên luyện đề. Nam sinh từng đạt giải nhất ở kỳ thi giải Toán bằng tiếng Anh và giải nhì học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố Hải Phòng.

Ngược lại, hai phần thi còn lại đòi hỏi Đạt dành nhiều thời gian ôn luyện hơn. Như ở đợt thi đầu tiên, Đạt chỉ đúng 14/20 câu ở phần Tư duy Đọc hiểu. Để chuẩn bị cho đợt hai, em tích cực luyện đề phần này, thường xuyên đọc các bài báo có chủ đề liên quan khoa học giống với đề thi thật, từ đó nâng cao khả năng đọc hiểu.

"Việc ôn luyện của em đã cho kết quả xứng đáng", Đạt bày tỏ.

Cô Trần Thị Trang Nhung, Phó hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Bảo, đánh giá Đạt là học sinh giỏi toàn diện, có tư duy tốt. Ngoài các giải thưởng ở môn Toán, Đạt từng giành huy chương vàng môn Cờ vua ở Hội khỏe Phù đổng và giải nhì môn Vật lý bằng tiếng Anh cấp thành phố.

Ở lớp, Đạt luôn đứng trong top đầu với điểm môn Toán gần như tuyệt đối, riêng kỳ I lớp 12 đạt 10/10, còn các môn khác ở mức 8-9 điểm.

"Đạt có trí nhớ, tư duy logic tốt, tích cực quan sát và chủ động tìm hiểu kiến thức mới. Mỗi khi được yêu cầu xử lý tình huống, bạn thường nêu được đề xuất, giải pháp rất thú vị", cô Nhung nói. "Em thông minh, ngoan, nhưng sôi nổi, không kiêu kỳ".

Ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng, nói xã sẽ khen thưởng đột xuất thầy và trò nhà trường trước thành tích của Đạt ở kỳ thi TSA.

Hiện, Đạt nghiên cứu các ngành nhóm kỹ thuật, công nghệ thông tin trước khi đặt nguyện vọng xét tuyển. Với điểm cao kỷ lục, nam sinh chắc chắn đỗ mọi ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Em vẫn tập trung cao độ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, duy trì học tới 23-24h mỗi ngày để đạt kết quả tốt nhất", Đạt nói.

Đạt cùng cô giáo bên bảng vinh danh học sinh tiêu biểu của trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp