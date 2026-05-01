Trước kỳ thi vào lớp 10, thầy hiệu trưởng nói thẳng: “Ép con vào trường top, nhiều khi là đẩy con vào áp lực”

Theo quan điểm của thầy Nguyễn Minh Quý, giữa những cuộc chạy đua vào trường chuyên, trường "top", trường công lập hay ngoài công lập, chúng ta đôi khi quên mất rằng, mục tiêu cao nhất của việc học không phải là tấm giấy báo nhập học ở một ngôi trường danh tiếng, mà là sự trưởng thành toàn diện của con trẻ.

Với tư cách là một nhà quản lý giáo dục, một người cha của nhiều đứa con tại những ngôi trường đã từng công tác, thầy Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, đã chia sẻ một số ý kiến để các bậc cha mẹ, các con có thêm thông tin để quyết định lựa chọn của mình.

Thầy giáo Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hải Phòng

Năng lực của con là "thước đo" thực tế nhất

Theo thầy Nguyễn Minh Quý, cha mẹ thường có xu hướng chọn trường theo kỳ vọng của bản thân hoặc theo ánh hào quang của xã hội. Tuy nhiên, ngôi trường tốt nhất là ngôi trường phù hợp với năng lực của con. Ép con vào một môi trường quá sức chỉ khiến trẻ kiệt sức, đánh mất niềm vui học tập. Ngôi trường nào cũng có những lớp học phù hợp để con phát triển thế mạnh riêng biệt của mình.

Ưu tiên sự phát triển hài hòa thay vì áp lực thi cử

Mỗi nhà trường đều có định hướng riêng, tuy nhiên theo thầy Nguyễn Minh Quý, các bậc cha mẹ và các con hãy chọn một ngôi trường có sự phát triển hài hòa. Một ngôi trường biết cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng, giữa áp lực học tập và không gian sáng tạo sẽ giúp con tránh được những áp lực thi cử cực đoan, từ đó phát triển một cách toàn diện về thể lực, trí tuệ và tâm hồn. Việc con thi đỗ trường chuyên, trường "top" hay trường công lập không quá quan trọng bằng việc con học tại ngôi trường mà ở đó con được lắng nghe và tôn trọng, được tạo điều kiện để tiến bộ theo đúng năng lực của mình.

Thực tiễn cho thấy có gia đình đánh đổi cả sức khỏe và tuổi thơ của con để lọt vào các ngôi trường "top" hay trường có tiếng tăm, nhưng các con sẽ cảm thấy hụt hẫng khi tuổi thanh xuân của mình trải qua thật nhạt nhẽo, thiếu đi những tiếng cười vô tư của tuổi học trò.

Học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Khoảng cách địa lý – Bài toán về sức khỏe và thể lực

Các bậc phụ huynh đừng xem nhẹ khoảng cách từ nhà đến trường. Việc phải di chuyển quá xa, hít khói bụi và đối mặt với tắc đường mỗi ngày sẽ bào mòn thể chất của con. Một ngôi trường gần nhà giúp con tiết kiệm thời gian để nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và tái tạo năng lượng cho việc học tập hiệu quả hơn.

Tương lai còn ở phía trước

Đỗ vào lớp 10 mới chỉ là điểm khởi đầu. Các con còn cả 3 năm học trước mắt với rất nhiều cơ hội để khẳng định mình. Kết quả tuyển sinh hôm nay không quyết định thành công của ngày mai. Điều quan trọng nhất là: Con có tinh thần tự học và tự chủ hay không? Con có đủ nỗ lực và khát vọng phấn đấu không? Bởi suy cho cùng, sự nỗ lực và bản lĩnh tự học mới chính là "giấy thông hành" giá trị nhất của mỗi đứa trẻ trong tương lai. Đặc biệt trong thời đại công nghệ hiện nay, tri thức nằm trong tầm tay, nếu con biết tận dụng công nghệ để tự học, con có thể vươn xa hơn bất cứ chương trình giảng dạy gò bó nào.

Lắng nghe cảm xúc của con

Hãy tôn trọng và chú ý đến cảm xúc của con khi tìm hiểu về trường. Hãy để con được quyền lựa chọn ngôi trường mà con muốn theo học, và lần đầu chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.

"Cuối cùng, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra nên hãy thật thoải mái khi kết quả chưa được như ý. Tiếng cười hạnh phúc hàng ngày trong sự phát triển hài hòa của con trẻ mới là đích để các gia đình nâng niu, trân trọng và gìn giữ", thầy Nguyễn Minh Quý nhấn mạnh.