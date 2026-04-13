Thủ khoa Học viện Quân y 2026 được phong hàm Thượng úy: Khát vọng được như ông nội và bố

Thủ khoa Học viện Quân y với những thành tích đáng nể

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Thượng úy Trần Trương Công Cường, sinh năm 2001, lớp phó học tập lớp DH53C, Hệ 2, Học viện Quân y bày tỏ vui mừng khi đã xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp với điểm số 8.61. Trong gần 370 học viên tốt nghiệp dịp này, Cường là 1 trong 18 người được phong quân hàm Thượng úy.

Trần Trương Công Cường (quê xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng) sinh ra trong gia đình có truyền thống gắn bó với môi trường quân đội. Bố của anh từng công tác tại Trường Quân sự Quân khu V, hiện đã nghỉ hưu và mẹ là quản sinh tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Gia đình có 3 anh em, 2 em trai sinh đôi của Cường đang học lớp 9. Ông nội của Cường từng làm trong ngành Quân y.

Chia sẻ về lựa chọn con đường của mình, Cường cho biết động lực đầu tiên đến từ mong muốn giảm bớt gánh nặng học phí cho gia đình, để bố mẹ có điều kiện chăm lo cho các em. Bên cạnh đó, niềm yêu thích nghề y cùng khát vọng trở thành người quân nhân như bố đã khiến Học viện Quân y trở thành lựa chọn phù hợp để anh theo đuổi cả hai ước mơ.

Trần Trương Công Cường là 1 trong 18 học viên tiêu biểu được phong quân hàm Thượng úy tromg dịp này. Ảnh: NVCC

Trong suốt 6,5 năm học tập tại Học viện, bằng sự cần cù, tinh thần tự học và chủ động tìm tòi, Cường từng bước chinh phục những kết quả ấn tượng, dù xuất phát điểm là "dân" khối A.

Ngay từ khi vào trường, Cường đã tìm hiểu nhiều phương pháp học tập khoa học, lựa chọn cách phù hợp nhất với bản thân, đồng thời xây dựng thời gian biểu hợp lý cho từng môn học để tận dụng tối đa quỹ thời gian tự học tại đơn vị.

Chia sẻ về hành trình của mình, Cường cho biết: “Ngay từ đầu, em chưa bao giờ đặt mục tiêu trở thành thủ khoa đầu ra. Ở mỗi năm học, mỗi học kỳ, em chỉ nghĩ đơn giản là cố gắng học hết mình với từng môn và đạt kết quả cao nhất có thể".

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y trao bằng tốt nghiệp cho Công Cường. Ảnh: NVCC

Cường cũng đã đạt nhiều thành tích nổi bật khác như 6 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020–2025); Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023; 2 Bằng khen của Bộ Quốc phòng (2022, 2024); 2 học bổng Odon Vallet (2022, 2023); học bổng IBS (2020); Bằng khen Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2017–2022; Bằng khen phong trào thi đua Quyết thắng Học viện giai đoạn 2019–2024; 2 giải Ba Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (2021, 2023); cùng nhiều giấy khen trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thành tích Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2022–2025.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm tháng học tập tại Học viện Quân y của Cường là thời điểm cùng đồng đội lên đường vào tâm dịch tại TP.HCM. Trong những ngày chống dịch cao điểm, khi lằn ranh sinh – tử trở nên mong manh, không một ai chùn bước hay lo sợ, bởi với họ, đó là nhiệm vụ phải hoàn thành.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường của Cường là vào tâm dịch Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Khát vọng nối bước những người thầy

Tháng 3 vừa qua, tại lễ tốt nghiệp được tổ chức trang trọng ở Học viện Quân y, Trần Trương Công Cường vinh dự đón nhận quân hàm Thượng úy. Hiện nay, anh công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với cương vị bác sĩ luân khoa.

Ban đầu, mục tiêu của Cường khá giản dị: tốt nghiệp và được công tác gần nhà. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, được các thầy cô truyền cảm hứng, định hướng, cùng sự động viên từ gia đình và anh chị đi trước, Cường dần nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn, nỗ lực vươn lên để đạt những thành tích cao và hướng tới trở thành đồng nghiệp của chính những người thầy đã dìu dắt mình.

Cường phấn đấu trở thành người thầy thuốc “sâu về y lý, giỏi về y thuật, giàu về y đức”. Ảnh: NVCC

Bước vào môi trường công tác mới, Cường xác định đó sẽ là hành trình học tập không ngừng từ thực tiễn, từ người bệnh và từ chính đồng đội. Anh luôn nhắc nhở bản thân phải tiếp tục trau dồi chuyên môn, say mê nghiên cứu khoa học, rèn luyện y đức, để phấn đấu trở thành người thầy thuốc “sâu về y lý, giỏi về y thuật, giàu về y đức”, xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhận xét về Trần Trương Công Cường, Đại tá Lê Khánh Tùng, Chính trị viên Hệ 2, Học viện Quân y cho biết: Cường là học viên tiêu biểu của khóa học, có lối sống trung thực, giản dị, khiêm tốn, luôn ham học hỏi và không ngừng rèn luyện tác phong công tác, phẩm chất đạo đức.

Trong quá trình học tập, Cường thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo, đồng thời phát huy tốt tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Cường còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị, gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, trở thành tấm gương sáng để cán bộ, học viên noi theo.

"Học viện Quân y không chỉ là một trường đào tạo y khoa, mà còn là môi trường quân đội đặc thù. Tại đây, học viên vừa tiếp thu kiến thức chuyên môn, vừa được rèn luyện kỷ luật, thể lực và tác phong quân nhân. Điều đó đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần vững vàng để thích nghi với môi trường có tính kỷ luật cao.Học ở Học viện Quân y không đơn thuần là để trở thành một bác sĩ, mà là trở thành một bác sĩ – sĩ quan, có trách nhiệm, kỷ luật và sẵn sàng nhận nhiệm vụ, phục vụ ở bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần", Thượng úy Trần Trương Công Cường nhắn nhủ tới các bạn học sinh.