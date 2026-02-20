Nữ thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối Tin học

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ chiều 9/2 công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Trương Yến Dương, học sinh lớp 9C, trường THCS Vĩnh Tường, gây ấn tượng khi là thí sinh duy nhất đạt tuyệt đối - 20/20 điểm ở môn Tin học.

Đề thi gồm bốn câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 150 phút. Yến Dương đánh giá đề có độ khó cao hơn các năm trước khi kiến thức chủ yếu liên quan đến Toán học như giai thừa, số mũ, thay vì thiên về kỹ thuật tin học. Em xây dựng chiến thuật làm bài theo thời gian, dành 10 phút để phân loại câu hỏi theo độ khó trước khi làm, chừa 20 phút còn lại để kiểm tra phần trình bày.

Thách thức nhất là câu số ba, yêu cầu đếm số cặp nghiệm thỏa mãn phương trình. Theo đánh giá của thầy Lê Duy Bình, giáo viên đội tuyển Tin trường THCS Vĩnh Tường, đây là một dạng bài khó, thuộc về kiến thức toán nâng cao và thường được sử dụng trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán. Do chưa từng gặp qua, Dương bối rối ngay từ khi đọc đề. Sau khi bình tĩnh lại, em phân tích phương trình phân số trong đề bài, từ đó quy bài toán về việc đếm số ước của một số nguyên.

Nữ sinh cho biết khá tự tin với kết quả bài làm, nhưng lo mất điểm từ những lỗi nhỏ.

"Đến khi được bạn báo tin, em mới thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc", Dương nói.

Trương Yến Dương. Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, mẹ Yến Dương, kể từ nhỏ con gái đã bộc lộ niềm yêu thích với các con số, thường tự lên kế hoạch bán hàng để có tiền mua đồ tặng bố mẹ và chị. Từ đó, chị Ngọc luôn khuyến khích con rèn luyện tư duy tính toán. Vào năm lớp hai, em giành huy chương đồng kỳ thi Olympic Toán Titan TMO cấp quốc gia.

Khi tiếp xúc với Tin học, Dương thích thú vì thấy mối liên hệ với Toán. Em cũng không thấy Tin học khô khan như nhiều bạn bè, mà cho rằng nó "có tính nghệ thuật cao".

"Mỗi lần chạy được một chương trình, em cảm giác như vừa giải xong một bài toán khó hay viết được một bài văn hay", Dương bày tỏ.

Để củng cố kiến thức nền tảng cho Tin học, sau khi trúng tuyển vào THCS Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), trường trọng điểm của huyện lúc đó, nữ sinh liền tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán.

Vì điều kiện gia đình, Dương sau đó chuyển về THCS Hưng Hóa (Phú Thọ cũ), học ở cả đội tuyển Tin và Toán. Năm lớp 8, nữ sinh giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi Tin học khối 9.

Đầu năm học vừa rồi, Yến Dương được trở về học ở trường cũ, tiếp tục được chọn ôn luyện ở đội tuyển Tin học. Em cho biết không học dàn trải mà chọn lọc kiến thức để tập trung ôn luyện. Ngoài một buổi học cùng đội tuyển, Dương tự học ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi 1-2 tiếng. Trước khi luyện, em đặt mục tiêu rõ ràng về dạng bài, sau đó chọn ra bài chất lượng để code. Trung bình, nữ sinh giải khoảng 10-20 bài; hôm nào nhiều bài khó, em chỉ làm 3-5 bài.

Dương coi AI (ChatGPT, Gemini) là công cụ hỗ trợ đắc lực. Em thường hỏi AI về thuật toán, đọc hiểu cặn kẽ bản chất để nắm các bước, rồi vài ngày sau mới tự chạy chương trình trên máy tính để ghi nhớ.

Ngoài học, Yến Dương vẫn dành thời gian cho sở thích vẽ tranh. Theo em, Tin học là một môn kết hợp giữa tư duy và sáng tạo. Do đó, vẽ tranh giúp em tăng khả năng liên tưởng và hình dung các mô hình khi lập trình.

Yến Dương và thầy Lê Duy Bình, giáo viên đội tuyển Tin trường THCS Vĩnh Tường. Ảnh: Gia đình cung cấp

Thầy Lê Duy Bình nhận xét Yến Dương có nền tảng Toán học và tư duy tốt. Trong các bài khảo sát, em thường đạt điểm tuyệt đối và nằm trong top đầu của đội.

"Dương là học sinh toàn diện hiếm có của trường", thầy nói. "Mỗi lần làm bài thi, em chỉ nhìn thẳng vào màn hình và tập trung giải đến khi nào xong mới thôi".

Sắp tới, Yến Dương dự định thi vào lớp chuyên Tin của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Trong tương lai, em mong muốn theo đuổi công việc liên quan mảng sáng tạo như lập trình web hay thiết kế game.