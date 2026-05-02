5 thói quen hàng ngày âm thầm gây hại tim mạch

Dưới đây là 5 thói quen phổ biến cần tránh:

1. Tập luyện quá sức mà không nghỉ ngơi đầy đủ

Tập thể dục thường xuyên rất tốt cho tim mạch, nhưng tập luyện quá sức mà không có thời gian phục hồi thích hợp có thể gây hại với hậu quả cụ thể như làm tăng viêm nhiễm, rối loạn nhịp tim, thậm chí là những thay đổi cấu trúc trong cơ tim theo thời gian.

Cách khắc phục: Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến nghị ít nhất 150 phút tập thể dục vừa phải mỗi tuần và cần chú trọng đến những ngày nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi, đặc biệt là sau những buổi tập luyện cường độ cao.

2. Theo đuổi các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hoặc theo trào lưu

Các chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt loại bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm hoặc giảm lượng calo một cách đột ngột có vẻ hiệu quả để giảm cân nhanh chóng, nhưng chúng có thể làm rối loạn cân bằng điện giải, thậm chí làm tăng mức cholesterol xấu. Hơn nữa, giảm cân nhanh chóng còn là một yếu tố có liên quan đến những thay đổi trong chức năng tim.

Cách khắc phục: Tập trung vào một chế độ ăn uống cân bằng với thực phẩm nguyên chất, chất béo lành mạnh, protein nạc và nhiều trái cây và rau quả. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài và giảm nguy cơ tim mạch.

3. Tin tưởng 'mù quáng' vào thực phẩm đóng gói tốt cho sức khỏe

Chỉ vì một sản phẩm được dán nhãn "ít chất béo", "giàu protein" hoặc "không đường" không có nghĩa là nó tốt cho tim mạch. Nhiều thực phẩm đóng gói vẫn chứa nhiều natri, tinh bột tinh chế, các chất phụ gia có thể làm tăng huyết áp và viêm nhiễm.

Cách khắc phục: Luôn kiểm tra danh sách thành phần, lựa chọn thực phẩm tươi, chế biến tối thiểu bất cứ khi nào có thể.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, lượng muối tốt cho tim mạch là dưới 5g/ngày (tương đương 1 thìa cà phê) đối với người trưởng thành khỏe mạnh. Đối với người mắc bệnh tăng huyết áp hoặc tim mạch, lượng muối nên hạn chế thấp hơn, chỉ khoảng 2-3g/ngày để giảm áp lực lên hệ tim mạch, phòng ngừa đột quỵ.

4. Không chú ý đến giấc ngủ gây hại tim mạch

Nhiều người ưu tiên tập luyện và chuẩn bị bữa ăn nhưng lại không chú ý đến giấc ngủ. Giấc ngủ kém có thể gây ra huyết áp cao, làm tăng hormone gây căng thẳng như cortisol và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy ngủ ít hơn 6 giờ thường xuyên có liên quan đến khả năng mắc bệnh tăng huyết áp cao hơn từ 20-32%.

Cách khắc phục: Đặt mục tiêu ngủ 7-9 giờ mỗi đêm. Giấc ngủ ngon cũng quan trọng như chế độ ăn uống và tập thể dục đối với sức khỏe tim mạch.

5. Tự ý dùng thực phẩm chức năng

Các loại thực phẩm chức năng như vitamin, dầu cá hoặc các sản phẩm thảo dược thường được xem là vô hại, nhưng việc sử dụng chúng mà không có hướng dẫn có thể gây tương tác với thuốc hoặc ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp. Hơn nữa, việc tự ý dùng thực phẩm chức năng đôi khi có thể gây hại nhiều hơn lợi, đặc biệt là đối với những người đã có bệnh tim.

Cách khắc phục: Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, đặc biệt đối với các trường hợp mắc bệnh tim hoặc đang dùng thuốc.