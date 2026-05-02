5 câu nói triệu phú Mỹ lặp đi lặp lại khi dạy con về tiền bạc

Jonathan Sanchez - triệu phú tự thân, người sáng lập Parent Portfolio (trang web giúp cha mẹ nuôi dạy những đứa trẻ có trách nhiệm về tài chính), cùng vợ Jacqueline Sanchez và 2 con sinh sống tại Mỹ.

Lớn lên với lối sống tiết kiệm, thích đầu tư và đưa ra các quyết định tài chính khôn ngoan, Jonathan đã trở thành triệu phú ở độ tuổi 30, theo CNBC.

Triệu phú Jonathan Sanchez và vợ Jacqueline Sanchez. Ảnh: CNBC

Anh không muốn các con mình lớn lên với cảm giác sợ hãi hay bối rối khi nhắc đến tiền bạc. Do đó, vợ chồng anh đã biến việc giáo dục tài chính trở thành một phần tự nhiên trong đời sống gia đình.

“Trong nhà tôi, tiền không phải là điều bí ẩn. Đó là một công cụ mà bọn trẻ cần phải hiểu và tự tin sử dụng", anh chia sẻ.

Thay vì giảng giải phức tạp, anh chọn cách dùng những câu nói đơn giản nhưng có sức gợi lớn. Dưới đây là 5 câu nói anh lặp đi lặp lại với các con của mình.

Con có thể kiếm tiền ngay cả khi ngủ

Câu nói này ngay lập tức khơi gợi sự tò mò của trẻ. Ý tưởng “kiếm tiền khi ngủ” nghe giống như phép màu, nhưng thực chất là cách đơn giản để giải thích về đầu tư và lãi kép.

Anh bắt đầu bằng những bước đi nhỏ. Mỗi khi con nhận tiền tiêu vặt hoặc tiền mừng sinh nhật, chúng sẽ dành một phần để mua cổ phiếu đầu tư.

"Tôi cho con xem biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng của các khoản đầu tư theo thời gian. Chúng tôi cùng nhau kiểm tra vài tháng một lần", anh chia sẻ.

Bằng cách cho con tham gia đầu tư thực tế, anh giúp việc tiết kiệm giống như một trò chơi, khơi gợi sự tò mò và tính kiên nhẫn của con.

Tiết kiệm giúp con không bị căng thẳng trong tương lai

Dù chưa phải lo những khoản chi lớn, trẻ vẫn có thể gặp những tình huống bất ngờ như làm mất đồ, hỏng xe đạp hay phát sinh chi phí ở trường.

Anh dạy con chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Tiết kiệm chính là cách giúp con an tâm hơn, phòng những trường hợp như vậy.

Mỗi khi được nhận tiền tiêu vặt, con đều để dành một khoản nhỏ cho những trường hợp “bất ngờ”. Và khi có chuyện không may xảy ra, con cũng biết cách xử lý.

Triệu phú cùng vợ dạy con về tiền bạc từ nhỏ. Ảnh: CNBC

Con không nên làm việc suốt đời

Đây là câu nói khiến trẻ phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai. Làm việc là cần thiết để đáp ứng nhu cầu cơ bản, nhưng mục tiêu không phải là làm việc suốt đời, mà là đạt đến trạng thái tự do tài chính.

Trẻ được giải thích rằng đầu tư sớm sẽ mở ra nhiều lựa chọn: theo đuổi công việc yêu thích, dành thời gian cho gia đình, hoặc nghỉ hưu sớm.

Bài học quan trọng ở đây là: tự do không đến từ việc sở hữu nhiều thứ, mà đến từ khả năng lựa chọn.

Hãy tiết kiệm để mua thứ con thực sự muốn

Trong thời đại mọi thứ đều có thể được giao nhanh trong một ngày hoặc phát trực tuyến trong vài giây, khiến con người thiếu tính kiên nhẫn, Jonathan luôn nhắc nhở các con rằng chờ đợi sẽ tạo ra giá trị.

Thẻ tín dụng hay các hình thức “mua trước, trả sau” có thể mang lại niềm vui nhanh chóng, nhưng cũng dễ dẫn đến áp lực tài chính lâu dài.

Bằng cách khuyến khích con tiết kiệm trước khi mua, anh giúp trẻ học được tính kỷ luật và khả năng kiểm soát bản thân.

Điều thú vị là sau một thời gian chờ đợi, nhiều khi trẻ nhận ra món đồ mình từng rất muốn lại không còn hấp dẫn nữa.

Hãy trân trọng những gì con đã nỗ lực để có được

Khi con tự mình đạt được điều gì đó, con sẽ trân trọng hơn rất nhiều. Dù là tiền bạc, điểm số hay thành tích, tất cả đều mang ý nghĩa lớn hơn khi gắn với nỗ lực cá nhân.

Việc tiết kiệm không chỉ giúp tích lũy tiền, mà còn nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự tự tin và ý thức về giá trị của công sức.

Theo vị phụ huynh này, những dấu hiệu nhỏ như việc trẻ cân nhắc trước khi mua sắm hay tự hào về khoản tiền tiết kiệm của mình cho thấy các bài học đã phát huy tác dụng.

“Các con không chỉ học cách tiết kiệm. Chúng đang học cách suy nghĩ, lập kế hoạch và mơ ước,” anh nói.