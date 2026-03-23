Thí sinh tự do nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT ở đâu?

Liên quan đến vấn đề địa điểm tiếp nhận hồ sơ, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) lưu ý, các thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học sẽ thực hiện nộp hồ sơ tại các điểm tiếp nhận theo quy định cụ thể của từng Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

Khác với học sinh lớp 12 được nhà trường hướng dẫn trực tiếp, thí sinh tự do cần chủ động tải phiếu đăng ký dự thi từ hệ thống, điền đầy đủ thông tin cá nhân và nộp về nơi quy định của Sở để được cấp tài khoản và hoàn tất thủ tục đúng thời hạn.

Đánh giá về cơ hội của nhóm đối tượng này, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhận định, hiện nay cánh cửa vào đại học đang rộng mở hơn rất nhiều so với trước đây.

Bên cạnh việc tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT truyền thống, thí sinh tự do hoàn toàn có thể chủ động tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thí sinh phải rà soát thật kỹ đề án tuyển sinh riêng biệt của từng trường nhằm tránh bỏ lỡ những mốc thời gian và điều kiện xét tuyển đặc thù.

Về lộ trình thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra khung thời gian rất cụ thể cho kỳ thi năm 2026. Theo đó, trước ngày 15/4, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì lập tài khoản cho học sinh. Sau giai đoạn đăng ký thử từ ngày 17 đến 21/4, thí sinh sẽ có khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5 để chính thức đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp đối với các trường hợp đặc thù. Việc rà soát, chỉnh sửa thông tin cũng như xác nhận diện ưu tiên dựa trên dữ liệu dân cư quốc gia sẽ được các đơn vị hoàn thành chậm nhất vào ngày 9/5.

Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý mốc ngày 13/5 là hạn chót để nhận bàn giao phiếu đăng ký dự thi đã có xác nhận. Sau khi hoàn thành việc duyệt thông tin và kiểm tra dữ liệu kết quả học tập trước ngày 2/6, những trường hợp không đủ điều kiện dự thi sẽ được thông báo công khai trước ngày 5/6. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với cấu trúc mỗi thí sinh thực hiện 4 bài thi, bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 2 môn tự chọn.

Kết quả thi dự kiến được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày 1/7. Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để gửi đơn phúc khảo nếu có nguyện vọng. Toàn bộ công tác xét công nhận tốt nghiệp và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được hoàn tất trước ngày 31/7 để kịp thời triển khai các giai đoạn tuyển sinh tiếp theo.